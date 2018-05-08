ŞEREF OĞUZ

Ak Parti iktidarlarının iş kültüründe "vaat edileni yerine getirme" düsturu son derece önemlidir.

Hele ki başbakanlığı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve şimdiki başbakanımız Binali Yıldırım'ın... Bir projeden söz edildiğinde, bitiş tarihi ile bunu çerçevelemeleri daha da önemlisi bu tarihe sadakat, toplumda "vaadini tutan" algısını yeşertmiştir.

FETÖ belasının kanserli hücre gibi devlet kademelerini, bakanlıklar ve bürokrasiyi sarmaladığı dönemde, buna takoz olmak isteyenlere rağmen, "vaktinde" hatta öncesinde sözünde durmayı başarabildi Ak Parti hükümetleri...

Şimdi, yeniden yükselme devrine girişin manifestosunu dinledik Erdoğan'ın ağzından... Erdem, irade ve cesaret düsturuyla temellenmiş vaatlerin söylediği, daha güçlü Türkiye için zihinsel seferberlik, sağlam duruş ve cesur adımlar...

Seçim öncesi partilerin vaatlerini sıralaması, fıtrat gereğidir. Toplum, sosyal, ekonomik ve demokratik alanda vaat edilenlere bakar, buna göre tercihini yapar.

Seçmen, bir şeye daha bakar; Vaat edileni hayata geçirme güç ve becerisine...

Haklıdır da... Kayıp Yıllar 1990'larda öylesine vaatlere muhatap olduk ki... Hiçbiri iyi çalışılmamış, "cek ve cak" ekleriyle sonlandırılmış cümleler manzumesiydi.

Hatta o dönemde ana muhalefet partisi lideriyle mülakatımda, "sizin vaatleri yetersiz, kaynaksız, tutarsız buldum" dediğimde; "Şeref bey, biz ana muhalefetiz, iktidara gelmek için seçmene bir şey vaat etmemiz gerekmez. Halk, iktidardan yorulur, bize gelir" demişti.

Ancak bu düşüncesini tarih haklı çıkarmadı ve iktidara taşımadı da...

Bugün Ak Parti'nin Seçim Manifestosu ile vaat edilenlerin gerçekleşeceğine dair "past performans" garantisi var. Ne mi demek istiyorum past performans diyerek?

Çok basit, "yaptım, yine yapabilirim..." Benim dikkat çekmek istediğim, bunun da ötesine taşan başka bir garantidir. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ahdim olsun ki..." beyanıdır.

Türkiye'nin yeniden yükselme dönemine damgasını vuracak olan erdem, irade, cesaret kaideleri üzerinde taçlanan "Ahdim olsun ki..." taahhüdüdür.