ŞEREF OĞUZ

AK Parti Seçim Manifestosu dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dilinde şu 3 kelime ile şekillendi:

Erdem, irade, cesaret...

Ahdim olsun ki... Türkiye muasır medeniyetlerin üstüne çıkacak...

Türkiye küresel güç olacak...

Faizler enflasyon ve cari açık düşecek...

Manifestonun 2023 hedeflerine yönelik vaatlerinin vurgusu hep, erdem, irade ve cesaret ile taçlandı dün...

Cumhurbaşkanı, değişimden söz etti ve eski düzenden beslenenlerin direncine vurgu yaptı.

Başkanlık sisteminin bu vesayet kalıntılarını silip yeni yükselme dönemini başlatacağının altını çizdi.

Ak Parti iktidarları sürecinde milli gelirimizin 3.5 kat arttığı, ihracatın 5 katına çıktığı, enflasyonun tek haneye indiği ve Türkiye'nin hem kalkınmasına hem de özgürleşmesine hizmet edildiği tekrarlandı.

Benim dikkatimi çeken, küresel güç Türkiye'nin bir söylemden öteye geçip, milli gurur olma yolunda kitlelerden kabul gördüğüydü dünkü İstanbul 6'ncı Olağan Kongresi'nde... Küresel güç olmak demek, dünyanın 5'ten büyük olduğunu söylemenin ötesine geçmek ve bunu göstermektir.

Birleşmiş Milletler Kudüs oylamasında, dünyanın sadece 5'ten büyük değil aynı zamanda dolardan da büyük olduğunu ispat etmiş ve Trump'ın "benim fikrimi oylamazsanız size dolar yok" tehdidini boşa çıkarmıştık.

Manifesto aslında bir tür ahittir ve dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dilinde şekillendi seçim vaatleri: "Ahdim olsun ki, dar gelirli vatandaşlarımızın hayat standardı yükselecek.

Herkesin mal güvenliği, ticareti daha güvenli hale gelecek. Dışa bağımlılığımız azalacak. Şehirlerimiz, kültür ve sanat üreten kimlikli hale gelecek. Vergiler düşürülecek." Bu manifestonun hayat bulması için olmazsa olmazlar zaten, erdem, irade ve cesaret olacaktır.