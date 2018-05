ŞEREF OĞUZ

Gezegende 7,5 milyar insan yaşıyor. İlginçtir, dünyadaki sim kart ve tablet sayısı, dünya nüfusunu aştı. Öyle ki her saniye 2 çocuk doğarken 10 sim kart aktif hale geliyor. Bunun anlamı bütün insanlık kapsama alanında artık.

Herkesin, her yerden, her yere, her şeyle, her zaman bağlanabildiği bu dünyada oluşan riskleri ve doğan fırsatları bilmez isek, başımıza neler gelir? Söyleyeyim, bilgi kirliliği mağduru ve başkalarının bilgisinin kurbanı oluruz.

Kapsama alanında olmak, aynı zamanda kapsandığınızı da gösterir. Yalnızca para işlemlerinde değil, sosyal medya paylaşımları ve konum cihazları sayesinde ardınızda bıraktığınız iz, zaten sizin mahremiyetinizi "kendi elinizle ifşa" niteliğinde…

Bunun dışında bir başka olgu var ki, size ait bilgilerin ticarileşmesi ve mahremiyetinizin pazarlanmasıdır. Bir yerde "bedava internet" görürseniz veya free wifi işareti gözünüze çarparsa, biliniz ki bunun bir bedeli vardır ve ödemeyi "mahremiyetinizle" yapacağınızdır.

Unutulmasın ki sanal âlemde eğer ürün bedavaysa, asıl ürün sizsiniz. İlik nakli için kan toplayan Oktar Babuna'nın eylemini "masum" bulanları hatırlıyorum. Yüzbinlerce kan bilgisinin kimlere servis edildiğini dahi öğrenemedik.

Mahremiyetin ticarete konu mallar arasına girmesi, kişisel bilgilerimizin ona buna peşkeş çekiliyor olması, Anayasal haklarımızın ihlâline varan yığınca riski beraberinde taşıyor.

Önerim, özellikle gençliğin kendini ifade ettiği sosyal medyada ve bütün sanal ortamlarda, kapsandığını, yapay zeka aracılığıyla kendisini annesinden daha iyi tanıyan kurumların boy hedefi olduğunu akılda tutmasıdır.

Bilgi güçtür. Onu elinde tutana avantaj sağlar ve eğer bilginin efendisi değilsek, kölesi olmuşuz demektir. Bilmenizi istedim.