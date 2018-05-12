ŞEREF OĞUZ

Türkiye'deki bütün herkesin yararlanacağı paket, Meclis'ten geçti. Bunun anlamı, halkın alım gücünün artacağı, canlanacak iç talep ve diğer ek tedbirlerle yüksek büyümenin süreceğidir.

Güçlü ekonomi güçlü toplum hamlesiyle hükümet, dezavantajlı kesimleri de gözetmiş, Türkiye'yi daha adil gelir dağılımına bir adım daha yaklaştırmış oldu.

Günlerdir toplumun çeşitli kesimleriyle temas halindeyim. Çok sayıda insanın, yakın geleceğe dair beklentilerini dinledim. Dövizdeki son oynaklık ile oluşan havanın işleri nasıl etkilediğini sordum.

Aldığım cevap, seçim öncesi benzer senaryolara aşina bir seçmen olduğuna işaret ediyor. Özellikle dolar üzerinden oluşan karamsarlığın, sürdürülebilir olamayacağını, spekülatif adımların eskisi kadar netice vermeyeceğini belirttiler.

İş dünyasının üzerinde durduğu temel konu, bu oynaklığın seçimle beraber azalıp yerini, daha kestirilebilir döviz kuru ve daha kontrol edilebilir enflasyon beklentisine terk edeceğidir.

Hal böyle olunca Devlet Bahçeli'den gelen "erken seçim" önerisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "acil seçim" kararına dönüşmesinin ekonomi ve piyasa için pratik faydası daha net anlaşılıyor.

Burada sorun, son düzenlemelerle gelen vatandaşa yeni hayat manzumesinin piyasaları rahatlatmak ve oluşturulmaya çalışılan karamsar havayı dağıtmak yönünde tanıtım becerisidir.

Emekliye 2 maaş ikramiye dâhil pek çok yeni imkânın, akşam saatlerinde, kapı aralığında ilan edilen KHK mesabesinde sunulması, bana göre iyi olmamıştır.

Böylesi önemli sonuçlar içeren ve toplumun her kesimine rahatlama getiren düzenlemeler, daha anlaşılır, net ifade edilmeli ki piyasalar güven duyabilsin.