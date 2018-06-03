ŞEREF OĞUZ

Yerli marka otomobilde babayiğit sorununu çözüp CEO'yu da atadık. Mehmet Gürcan Karakaş; yüksek motivasyon, kararlılık ve ülkedeki yüksek büyük potansiyelin bileşkesinde, "küresel pazarda söz sahibi olunacağına kesin gözüyle bakıyorum" diyor.

Eğer sektördeki değişimleri ve teknolojik adımları yakından izler isek, bugün elektrikli, yarın sürücüsüz ve uçan arabada da yerli markamızın küresel arenada var olması pekâlâ mümkündür ve zamanı gelmiştir.

Burada "zamanı gelmişliğin" bir ölçüsü de yerli marka otoyu üretme potansiyeline, birden fazla yörenin, fiziksel ve ekosistemiyle hazır olmasıdır.

Misal ilk yerli markamız Devrim'i üreten Tülomsaş'ın yöresi;

Eskişehir... Ticaret ve Sanayi Odası, burada yerleşik üretim kabiliyetiyle, "yaptık, yine yaparız" iddiasında...

Misal Bursa; oto yan sanayiinin kümelendiği bu kent, TOFAŞ'ı ve RENAULT ile zaten otomotivde yığınca kapasite geliştirmiş durumda... Öyle ki sadece otomotiv değil, uzay ve havacılık sanayiinde de söz sahibi olmak istiyor.

Doğal olarak "yerli marka otonun, akla en yakın yeri benim" diyor.

Misal Kocaeli... Misal Sakarya... Misal İzmir...

Yerel avantajlar ve halen otomotiv üretim sahalarıyla yerli marka otoya ev sahipliğini talep ediyor, lojistik ve benzeri avantajları öne sürerek;

"neden bizim yöre olmasın" talebindeler.

Peki, yerli marka otomobilimiz, hangi yöreye nasip olacak?

"Nasip" diyorum zira yer seçimi ardından o bölge, farklı ve güçlü kümelenmeyi beraberinde getirecek.

Bir otomobilin 3 bin 500 parçadan oluştuğu düşünülürse, bunları yerlileştirmek için yeni tedarikçilere, teknoloji kabiliyetli KOBİ'lere, finansmandan istihdama dek farklı yığınca sektörde "zıplayarak büyüme" sağlanmış olacak.

Burada hayati önem taşıyan; yöre seçiminde hangi vizyon ile yola çıkılacağıdır.

Eğer bugüne odaklanır, sadece elektrikli otomobil noktasından bakarsak, günün ihtiyaçlarını, dünün yaklaşımıyla çözme hatasına döneriz.

Otomobil gibi toplumun her kesimine hitap eden üründe, seçilecek yörenin aynı zamanda "yarına dönük teknolojilerin üretim havzası" olacağı da hesaba katılmalıdır.

Misal bugün batarya üretimine dair niyet olsa da pratik yoktur ama olacaktır.

Tesla'yı üreten Elon Musk'un; "ben oto işinde değil pil işindeyim" sözleri ve uzayla bütünleşik iş modelleri, yöre seçiminde dikkate alınmalıdır.

Belki de seçilecek yöre, Türkiye'nin Fransız Guyanası, Kazakistan'ın Baykonur'u, Amerika'nın Houston'u olabilecektir.

Babayiğit ve CEO seçimi gerek şart idi, şükür gerçekleşti.

Ancak yöre seçimi; yeter şart olacak ve insan faktörü, üniversite, yerel kabiliyetleri de kapsayacak özende yapılmalıdır.