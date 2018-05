ŞEREF OĞUZ

Savaş ve ekonomi, tarihin akışını yönlendirdi ve her iki alandaki başarı, ileri teknolojiyi en iyi kullanan uluslarca sağlandı. Bu teknoloji, 1330 yıl önce atların koşum ve dizgini, 600 yıl önce top, 100 yıl önce çelik, makineli tüfekti. Bugün ise bilgi silahın, elektron merminin yerini aldı. Asker de 'yüksek kontrol gücüne sahip' unsur oldu.

Yarının savaşçıları robotların yüzlerce prototipi üretildi, bazıları seri üretime geçti bile. Bu durum, gücün yeniden tanımlanmasını sağladı. 1 makineli tüfeğin 1760 kılıca bedel olduğu 150 yıl öncesindeki gibi, yeni savaş konsepti olan siber güçler, devlet kavramını yeniden şekillendirecek potansiyel taşıyor.

Bilgi teknolojileri savaşın cephesini, şeklini ve askerini dönüştürünce, geleceğin savaşçısı bir elinde tablet ötekinde protez lazer taşıyanlar oluyor. Süngü ve kelle sayısı güç ölçeği olmaktan çoktan çıktı ve ileri teknoloji uydularla çevrili atmosferde, sanal dünyayı en iyi kullanana avantaj sağladı.

2000 yıldır çetin coğrafyalarda başkasının silahıyla savaşa gelen Türkiye, şükür ki kendi silahını üretmeye başladı. Ancak yeni dönem akıllı silahlar dönemidir ve mermi artık adres soruyor. Silahı üreten, onu kime çevireceğini belirliyor.

Tam da bu noktada Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri yanı sıra Siber Kuvvetler kurmamız zorunlu hale geliyor. Başladık ama sadece kamu kaynaklarının değil, özel sektörün, bilişimcilerimizin de bu yeni konsepte aktif destek vermesi şart.

Zira savaş ekonomiden cebimize dek her yerdedir ve terör küresel ekosistem halini almaktadır. Her birimizin bu yeni cesur dünyada, elektronlaşmış mermi ve bilgi silahıyla baş etmesi gerekecektir.

Önerim, bir yandan dolar üzerinden ekonomiye saldırı, diğer yandan terör ve yandaşlarıyla fiziksel varlığımıza tehdit oluşturmanın yoğunlaştığı dönemde, akıllılar ittifakı kurmalıyız.

Başta savunma sektörü olmak üzere, işbirliği ve işbölümü yapmalıyız. Aksi halde insan, finans ve zaman kaynaklarımızı verimli kullanmamış oluruz. Problemler ve tehditler üzerinde yüksek kontrol gücü sağlamak için buna mecburuz da...