ŞEREF OĞUZ

Yeni yönetim sisteminin beni en çok heyecanlandıran tarafı, karar süreçlerinin hızlı, güçlü ve etkin olması vaadidir. Türkiye, bürokratik oligarşi yüzünden çok fazla zaman kaybetti. Mevcut süreçlerle varabildiğimiz nokta, varlık içinde yokluk oluyor zira...

Dövizdeki hareketlilik, sandığı ekonomi üzerinden etkileme gayretleri, spekülatif iklimi sürdürme çabaları bir yana benim en önem verdiğim, başkanlık sisteminin hayata geçmesini sağlayacak olan uyum yasalarının hangi süratte çıkacağıdır.

Bizler referandum ile zihnimizi başkanlığa akort ettik. Ancak hayatımızı mevcut alışkanlıklar yönetiyor. Buna da "mevzuat" diyoruz. Öyle ki devlet çarkını tıkamış bürokratik oligarklar hemen her şeye engel oluyor. Engel olamadığını yavaşlatıyor.

Bunu da hükümetin veya cumhurbaşkanının taleplerini yerine getiriyormuş gibi yaparak başarıyor. Bir davaya zarar vermenin en sinsi ve tehlikeli olanı, "bile bile yanlış gerekçeler ileri sürerek" o davayı savunmaktır. Bürokratlar tam da bunu yapıyor.

Başkanlık sisteminin hayat bulacağı seçim sonrasında eğer güçlü bir meclis oluşursa, uyum yasalarını çıkarmak hızlanacak ve devlet dairesinde el freni gibi davranan, ülkenin hızını kesen bürokrasiyi sindirebileceğiz.

Bu yüzden seçimin bir an önce geçmesi ve oluşacak icra kabiliyeti yüksek meclis ile ülkenin önündeki takozların kaldırılması şart. Zira biz şimdiki icra hızıyla ve bu bürokratik oligarklarla bilgi toplumuna varamayız, uygarlığın taşrasına yuvarlanırız.