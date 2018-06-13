ŞEREF OĞUZ

Alman basını, ABD'nin Batı liderliğinin bittiğini manşet yapmış bugün... Bu, son derece cesur bir başlık ve Avrupa'nın Amerika kıtasından giderek uzaklaştığına delil niteliğinde...

Zira Atlantik etrafında şekillenen Batı dünyası, güç merkezi Pasifik havzasına kayma sürecinde ezberlerini terk ediyor.

Dün tarihi bir an daha yaşadık. Türkiye ile Azerbaycan tarafından yapımı 3 yıldır süren ve Azeri doğalgazını ülkemiz üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Trans Anadolu doğalgaz boru hattı açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Margvelaşvili'nin katılımıyla...

Bunda aylar öncesini hatırlıyorum.

Tiflis-Bakü-Kars demiryolu hattının açılış töreninde de yine bölge ülkelerinin liderleri, "farklı bir gelecek" üzerinde mutabakat sağladıklarını ilan ediyorlardı. Bu farklı gelecek, dikkatlerin Batı'dan ziyade Doğu'ya çevrildiği, yeni zenginlik alanlarının tanımlandığı bir yarına işaret ediyordu.

TANAP sadece bir enerji projesi değil, jeopolitik sonuçlar içeren kritik bir proje ve Türkiye böylesi mega adımların adeta merkez ülkesi haline gelmeye başladı.

Dünyada halen 10 mega projenin 6'sının ülkemizde olduğunu düşünürsek, yakın gelecekte jeopolitik önemin ne yönde gelişeceğini anlarız.

Burada kritik olan, Türkiye'nin güçlü büyümeyi terk etmemesi ve dünyada söz sahibi olmayı sürdürmesidir.

Küresel boyutta mega projelerin bileşkesinde ortaya çıkacak yeni dünyada, büyükler masasındaki yerimiz ancak siyaseten ve iktisaden süreklilikle sağlanabilir.

Kayıp Yıllar 90'larda da enerji hatları, demir ipek yolu projelerinden söz edilirdi.

Hatırlıyorum Kazakistan'dan Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve ülkemize kadar bütün ülkeleri "enerji projeleri" üzerinden gezmiş, onlarca toplantıya katılmıştık.

Ancak bu defa durum farklıdır ve başat aktörü artık Türkiye'dir. Kendi enerji kaynakları sınırlı olsa da mega proje geliştirme yeteneğiyle ülkemiz, oyun kurucu hale gelmeye başlamıştır.

TANAP bunun önemli göstergelerinden biridir zaten.

Netice: ABD, Batı'nın liderliğini kaybededursun, Türkiye Pasifik Yüzyılının kurucu ülkesi olma yolunda, TANAP adımlarla ilerlemeye başladı bile...