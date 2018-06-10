ŞEREF OĞUZ

Türkiye İhracatçılar Meclisi, ülkeye döviz kazandıranlarımızın çatı örgütü… 71 bin ihracatçımızın gayreti, savunma kadar stratejik önem taşıyor. Zira Türkiye dövize muhtaç… 2023 hedeflerimizin başında da zaten ihracatımızı yılda 500 milyar $'a çıkarmak geliyor.

Kim 500 milyar ister? TİM ister. İstemekle kalmaz zaten bu hedefi kendileri koyup toplumun her kesimine benimsetir… Rahmetli Turgut Özal'ın dışa açık büyümeyi ülke stratejisi olarak belirlemesi ardından ihracat ve ihracatçı daima toplumun gözü önünde oldu, itibar kazandı.

24 Haziran acil seçimin yanı sıra yürüyen bir başka seçim süreci de TİM'e dair… Biliyoruz ki iyi yönetilen TİM, ülkenin döviz sigortası oluyor. Nitekim şimdiye dek sürekli iyileşen, etkin hale gelen bir yönetim geleneği oluşturulmuş.

Oğuz Satıcı, yeniden aday ve bunu ilk açıklayan oldu; "Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu iktisadi eşik ve siyasal dönüşüm süreci, bir kez daha hepimize büyük sorumluluklar yüklüyor ve fedakârlıklar bekliyor. Yeniden bir seferberliğe ihtiyacımız var."

Dün, TİM Başkan Yardımcısı Tahsin Öztiryaki de adaylığını, başkanı olduğu ihracatçı birliği üyeleri eşliğinde açıkladı. Dikkatimi çeken, 172 milyar $ tutan ara malı ithalatını gündeme getirmesiydi; "bunu sorgulamalıyız."

Doğrudur; ihracatın cirosu kadar cari açığa katkısı da önemli. Bunun 2 yolu var. Birincisi ihracatta ithalata bağımlılığı azaltmak ikincisi de daha yenilikçi, teknolojik, tasarım, marka ürünler üretmek ve dünyaya satabilmektir.

Döviz hareketliliğinin seçim sürecinde gündeme damgasını vurduğu ortamda şirketlerin dikkatini ihracata çevirmesi hayati önem taşır. Öztiryaki "eğer bir firma %50 ihracat yapabiliyorsa" diyor; "döviz şoklarından kendisini ve ülkesini koruyabilir."

433 delege, 30 Haziran'da sandığa gidip TİM'in yeni başkanını seçecek. Yarın, İsmail Gülle'nin açıklaması ardından 3 başkan adayı yarışacak. Oğuz Satıcı kurucu başkandı, ciroyu zıplattı. Şimdiki Başkan Mehmet Büyükekşi TİM ile inovasyon, girişimcilik, tasarım, marka gibi derinlileri kazandırdı.

Yeni başkandan toplumun beklediği, ihracat çıtasını nicelik olarak 500 milyar $'a, nitelik olarak kilogramda 3 $'a çıkarmak… İhracatçının önündeki bürokratik oligarşinin taşlarını temizlemek, korumacılık rüzgârlarına karşı durmak…

TİM, gözbebeğimizdir ve onun iyi yönetilmesi, ekonominin sigortasıdır.