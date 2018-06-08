ŞEREF OĞUZ

Öncelikle işini doğru dürüst yapan insan kaynakları birimleri ve kariyer şirketlerini özenle ayrı tuttuğumu belirterek... Diyorum ki eleman ararken talep edilen nitelikleri abartanlar; gerçek amacınız nedir?

İş ilanı üzerinden itibar açlığı giderilir mi? Şayet aradığın "eleman" ise hayır. Ancak bunu deneyenler var. İş ilanlarında eleman arayanlara bakın, giderek abartmaya başlayanlarını siz de fark edeceksiniz.

İngilizceden bihaber misiniz? İş ilanında "ileri derecece" bilenini arayınız. Pozisyon ambar sayımı olsa bile. Sebep? "Herkes bilenini arıyor, biz de yazalım dedik." Peki, işe yarıyor mu bu ilanlar?

Geçtiğimiz yıllarda bir arkadaşımın 5 yaşındaki çocuğunu yerleştirmeye çalıştığı marka okullardan birinin talebini hatırlıyorum; "CV." Evet, bildiğiniz "curriculum vitae" özgeçmiş yani... 5 yaşındaki çocuğun anaokuluna girmek için nasıl bir özgeçmiş sunabileceğini mantıksız bulurken, arkadaşım eklemişti: "Şeref bey, mülâkat da istiyorlar."

Bir eczane ilanı dolanıyor internette; "ECZANEDEN ÇALIŞACAK / 15-16 yaşlarında, tercihen bayan, 4 yıllık kimya, biyoloji veya sağlık bölümünden mezun bayan eleman alınacaktır. Mür; ... Eczanesi..." Adına biz, Cem Yılmaz'ın son skecinde arayıp bulamadığı "Faruk Eczanesi" diyelim. Bu Faruk, 11 yaşında üniversiteye girmiş olması gereken bayan elemana, asgari ücret önerecektir üstelik...

Diyelim Faruk, karikatürleştirilmiş bir tip. Peki ya özgeçmiş kuyusu kariyer sitelerine ne demeli? Yeni mezunlara iş ilanları üzerinden uygulanan zulme bakın; "en az 5 yıl iş tecrübesi..." İyi de ilk işvereni sen olmaz isen bu genç nasıl "tecrübe" sahibi olacak?

Kanaat budur ki böylesi sapkın iş ilanlarını, eleman arayanlardan ziyade, itibar açlığı çekenler veriyor. Bunların parasına, zamanına yazık diyeceğim ama asıl ziyan ettiğimiz, iş, kariyer peşindeki gençleri aşağılayan, umutlarını sömüren, cesaretlerini kıran bu züppeliklerdir.