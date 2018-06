ŞEREF OĞUZ

Türkiye'nin dinamizminde bazı kentler özel öneme sahiptir. Gaziantep, Anadolu Kaplanları'nın başkenti olarak bugün farklı bir yarının eşiğinde duruyor. Güneyimizdeki savaşın barışa dönüşeceği yakın gelecekte, çok farklı bir Gaziantep göreceğiz.

Karıncalar gibi çalışarak bugüne gelen kentte dün Sabah Yazarlar Kulübü olarak "Türkiye'nin Seçimi" panelindeydik. Salondakilerle 24 Haziran'da aslında neyin seçimini yaptığımızı tartıştık.

Benim üzerinde durduğum konu, günlük tartışmaların gürültüsünde, Gaziantep'in yarınının taşıdığı potansiyelin sesinin kaybolduğu üzerineydi.

Turizm, ticaret ve tarım bileşkesinde farklı bir kalkınma modeli üreterek civar kentler hatta Türkiye için cazibe odağı haline gelen kentin fazla üzerinde durulmayan başarısı da 500 bin Suriyeli göçmeni, dinamizmine katma becerisidir.

Ticaret, turizm ve tarım dinamiklerini benimseyen göçmenler ile kentin, "tecrit" yerine "kaynaşmayı" seçmesi, hakkında sosyoloji tezleri üretilmesi gereken bir konudur.

Her ne kadar bugün dikkatler seçim gündemiyle kentin yarınını tartışmaktan uzaklaşsa da başta Hasan Kalyoncu Üniversitesi olmak üzere akademi dünyası, Fatma Şahin liderliğindeki yerel yönetimi, sanayi ve ticaret odaları ile valiliğin "tek sayfadan" konuşmayı sürdürüyor.

Tek sayfadan kastım, kentteki herkesin her kesimin gündemi, çareyi başkasından beklemek yerine kendi yarınını inşa etme gayreti oluşturuyor. Düzenli aralıklarla ziyaret ettiğim kentte her gelişimde yeni ve farklı bir boyut görebildiğimi fark ettim.

Çok değil erken 2020'lerde, göçü yalnızca Kilis üzerinden Suriye'den değil, oluşturacağı barış eko sistemi sayesinde, İstanbul ve Ankara'dan da göç alınacağını öngörüyorum.

Gastronomide dünya başkenti olması, İpek Yolu'nun kadim durağı olması ve yerel kabiliyetleriyle ülke için yeni umutlar sunuyor bize Gaziantep...

Bir önceki gelişimde, "Gaziantep için iyi olan Türkiye için de iyidir. Türkiye'yi zıplatacak her hamle, Gaziantep'i de zıplatacaktır" demiştim. Dün bu yorumuma şunu ekledim: Gaziantep sadece Anadolu Kaplanı değil, sınırları aşan daha geniş coğrafyanın açık ara cazibe merkezi olacaktır.