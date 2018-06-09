ŞEREF OĞUZ

Tarih değil, hatalar tekerrür eder. On yıllar boyu "Türkiye düşmanlığını" iç siyaset unsuru olarak kullanan Yunanistan, şimdilerde yeniden Ege Denizi sularını ısıtma ve gerilim üretme gayretine girdi.

Kritik soru şu: Niçin ve neden şimdi?

Küresel krizin pençesinde ekonomisi defalarca iflasa sürüklenen Yunanistan'a Avrupa Birliği defalarca saç tıraşı (borç silme) ve 300 milyar Euro'yu aşan yardım yapmış buna rağmen Batı şımarığı komşumuz belini düzeltememişti.

Hatta buna itiraz eden Almanya'yı "Euro'dan çıkarız" blöfüyle tehdit etmişti.

Hatırlıyorum, bir TV kanalı yorumcusu, "Sabahın saat 5'inde sıcak yatağından fabrikaya çalışmaya giden bir Alman, sabahın saat 5'inde tavernadan çıkıp evine uyumaya giden tembel Yunanlıyı neden desteklesin?" sorgusunu ekrana taşıyordu.

Bu süreçte adalar turizmini destekleyen, kavimler göçünde onu koruyan, hatta özelleştirme Road Show'unda onlara yatırım için söz veren yine biz olmuştuk. Komşu komşunun külüne muhtaç demiş, her türlü desteği onlardan eksik etmemiştik.

Öncelikle 15 Temmuz firarilerine ev sahipliği yapması, yetmemiş gibi ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun "bölgedeki lider ülke Yunanistan" gazıyla şımarması ve Türkiye'ye karşı eski düşmanlıkları depreştirmesine ne demeli...

Aslında geri kabul anlaşmasını reddederek en güzel cevabı vermiş olduk. Bu yıl Yunan adalarını turizm destinasyonundan çıkararak turizmine verdiğimiz desteği geri çekebiliriz.

Ancak bana göre en büyük cevabı, Suriyeli mülteci kamplarını Meriç kıyısına taşıyarak verebiliriz.

O zaman bizim dövizle doldurduğumuz adaları dünya göçmen adacıkları haline gelir, Ege Denizi ve Meriç'te mülteci tekneleri cirit atar, otobüsler dolusu göçmenin varış noktası haline geliverirler.

Unutmadan, bir de dün Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un "Türkiye savurduğu tehditlerin bedelini ödeyecektir" efelenmesi var. Bizim tehdit filan savurduğumuz yok. Biz sadece kadir kıymet bilmezliğin bedelini hatırlatmakla dahi yetinebilecek güçteyiz.

Son söz: Geri kabul anlaşmasının iptalinin ne anlama geldiğini kavradığında Yunanistan'ın küresel kriz sürecinden beter bir yıkım yaşayacağı ortadadır.