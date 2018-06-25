ŞEREF OĞUZ

Değişim daha iyi bir yarın uğruna, dünü geride bırakmaktır. Daha iyi bir yarın, hepimizin özlemi... Bunu sağlayacak olan da tercihimiz... Seçim, Yeni Türkiye'yi onayladı. Ancak bunu gerçekleştirecek olanı da belirleyerek...

Aynı kalmaya gelince... Burada aynı kalmaktan; hızlı, güçlü iktidar, hizmet odaklı devlet ve milli gelir pastasını büyütme becerilerini tanımlıyor. Seçmenin tercihi, işe yarayanı koruma, hatta daha da yetkin kılma yönünde oldu.

Şimdi sıra, sandığın getirdiği enerjiyi, önümüzdeki sorunların çözümüne yönlendirmek... Nedir sorunlar? Dağ gibi... Öncelikle ekonomi... Korumacılık rüzgârlarının hız kazandığı, ticaret savaşlarının kızıştığı ve karmaşada yol almanın tek seçenek haline geldiği dünyada ekonomi, baş gündem maddesi...

Referandumda zihin yapısını "başkanlık" yönünde değiştirdik. Bu seçimle, alışkanlıklarımızı da zihin yapımıza uydurma kararı vermiş olduk. Güçlü liderlik, sadece bizim değil bütün ulusların en fazla ihtiyaç duyduğu kavram... Başkanlık sisteminin sandıkla onaylanması ardından sıra, bunun gereğini yapmaya geldi.

Uyum yasaları ile değişimi yöneteceğiz. Meclis'i çok yoğun mesai bekliyor. 600'ü aşkın uyum yasası ile güçlü, hızlı, etkin karar süreçleri hayata geçecek. Bürokratik oligarşinin hareket alanı daraltılacak. Yeni organizasyon şeması ile devlet daha çevik hale gelecek, vatandaşın karar süreçlerine katılımı artacak.

Benim en önem verdiğim nokta şudur: Mültecisiyle birlikte 85 milyona koşan nüfusu, her yıl 700 bin gencine iş pozisyonu açma zorunluluğu, artan jeopolitik önemi ve risklerini yönetme mecburiyeti, Türkiye'yi farklı bir vitese getiriyor.

Biliyoruz ki dövizdeki oynaklık, faizdeki tırmanma, enflasyondaki tırmanış bir yana daha da hayati olan, yüksek büyümeyi korumaktır. Yüzde 5'lik büyüme, Ak Parti'nin 16 yıllık dönemine aitti. Yeni dönemde başkanlık vitesinin en önemli çıktısı, %7-9 arası büyüme oranı olacaktır. Ancak bu sayede coğrafyamızın hâkimi, ulusumuzun yüksek refahı ve 2023 hedefleri mümkündür.Aynı kalmak; hizmet ehli, pastayı büyüten reflekslerimizdir. Değişim; yeni büyüme vitesidir. Biz aynı kalarak değişimi seçtik ve başkanlığın vitesinde yarına koşmayı tercih ettik. Hayırlı olsun.