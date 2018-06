ŞEREF OĞUZ

Sandığa gidiyoruz. Yeni sistemin ilk 2 oyunu kullanacağız. Biri Meclis'in bileşenini belirleyecek diğeri de yeni cumhurbaşkanımızı… Bu seçimi öncekilerden ayıran; Anayasa referandumu ile kapısından girdiğimiz Yeni Türkiye'nin yol haritası olacağıdır.

Oylarımızla çizeceğimiz bu harita ile bugünde kalmak hatta geriye gitmek mümkün olduğu kadar yarına doğru yol almak ta mümkün… Ben bu tezimi, yakın geçmişimizden örneklerle savunmak istiyorum. Hani şu yeteneğimize rağmen yaptığımız hatalı seçimlerle kendi başımıza getirdiklerimizden… 1958 yılında Eskişehir Cer Atölyesi, Demiryolu Fabrikası adıyla yeni ve büyük hedefler için organize edilir. Bu hedef, 1961 yılında Türk işçi ve mühendislerinin şeref anıtı kabilinden Karakurt'u üretmektir.

Karakurt, 1915 beygir gücünde, 97 ton ağırlığında ve 70 km/s hız yapabilen ilk lokomotifimiz olacaktır.

Oldu da… Üstelik Karakurt tek değildi.

30'larda uçak yapan Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ, çay tarımını başlatan Zihni Derin, Devrim otomobilimiz… Peki, devamında ne yaptık dersiniz? Bizi yarına taşıyacakları değil, düne gömenleri seçtik ve adımlarımız akamete uğradı.

Vecihi'yi hapsettik, Demirağ'ı kahrından öldürdük, Zihni Derin'i unuttuk, Devrim'i gömdük, Karakurt'u terk ettik ve sanki "bekleme" tuşuna basılmış gibi 2000'lere kadar mola verdik.

Sonra koşmayı seçtik ve ülkeyi büyüttük, Türkiye'yi yücelttik.

Her ne kadar "icat çıkarma" diyen bir kültüre sahip olsak da… Arada bir şeyler icat edebiliyoruz demektir bu.

Fakat bununla da kalmıyor, kendi icadımızı yok ediyoruz.

İlk denizaltı prototipi sayılan "pervaneli fıçıyı", Haliç'te şehzade sünnet düğünü eğlencesi olarak icat ettik. Daha sonra bu fıçının eğlence dışında kullanım alanı olabileceğine bakmadan, mucidini ortadan kaldırdık.

Bugün beni sevindiren; toplumsal aşağılık kompleksimizden kurtulup, gemi, uçak, lokomotif gibi, daha önce "yurdum insanı yapamaz" söylemini terk etmemizdir. Dünyadaki 10 mega projenin 6'sına ev sahipliği yapmamızdır.

Yeni Türkiye; "yapamayız" diyen eski vesayetçi kafaların ve müstemlekecilerin çekim alanından kurtuldukça zihni özgürleşiyor ve daha büyük adımlara cesaret edebiliyor.

Bugünkü seçim; aslında, yarının seçimi olacaktır. Ya daha iyi bir yarın uğruna dünü geride bırakacağız. Ya da dünü yeniden üreten eski zihniyeti hortlatacağız. Seçimimiz bu olacaktır.