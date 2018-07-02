ŞEREF OĞUZ

Yeni hükümet sisteminin ekonomiye dair önceliği, cari açığa kalıcı ve yapısal çözümler sunmak... Bunun yolları da belli; ara malı ithalatını azaltacak yatırımlar, 20 aydır kesintisiz büyüyen ihracatta nitelik artışı ve turizm.

Turizmin cari açık üzerindeki etkisi, diğer sektörlerden çok daha etkindir. Zira 100 $'lık ihracat için 65 $'lık ithalat yapmak gerekirken 100 $'lık turizm geliri için neredeyse hiç (50 cent) ithalat bağımlılığı söz konusudur. Hele ki uluslararası ilişkiler ve ülke imajını güçlendirmedeki katkıları da cabası...

Türkiye, özellikle Bakan Numan Kurtulmuş döneminde, turizmde yeni bir damar yakaladı. Bir yandan niceliğe dair dramatik iyileşmeler gerçekleşirken diğer yanda niteliğe dair projeler gündeme geldi. Bu yıl 40 milyon turist ve 32 milyar $'lık gelir bekliyoruz. 2023 hedefi de 60 milyon turiste revize edildi.

Turizm de tıpkı sanayi gibi, farklı sürümleriyle, daha fazla kazandıran bir sektör. Zaten turizme "bacasız sanayi" dememiz de bu analojiden gelir. Artık terk etmek zorunda olduğumuz anlayış Türk turizmini "deniz-kumgüneş" üçgenine hapsediyordu.

Siz dilediğiniz kadar turist sayısını artırın, neticede turist başına gelir artmadığında, toplam ülke kazancı sınırlı kalıyordu. Hele ki terk edilesi "her şey dâhil" uygulamaları sürdükçe, ciro odaklı yaklaşımları sorgular olduk, turizmin efendisi değil hamalı olmaya başladık.

Nasıl ki ihracatta ciro yerine kilogram fiyatı esas alınıyorsa, turizmde de kişi sayısı yerine, gelen turiste daha fazla harcama yaptıracak çözümler geliştirmek zorundayız. İşte buna ben "Turizm 4.0" diyorum. Seyahati macerayla, deniz kum güneşi doğanın tamamıyla, kültürden inanca, sağlıktan yaşlılara hizmete dek çok geniş alanda hizmet sunabilmek...

Ancak bu sayede Türkiye, turizmdeki potansiyellerine erişebilir, 2023'te sadece turist sayısını 60 milyona çıkarmakla kalmaz, 60 milyar $'lık gelirle turist başı harcamayı 1000 $'a yükseltebilir. Burada ben bir şans görüyorum ve tetiklenen ivmeyi sürdürmeye dair çare üretelim diyorum.

Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım dâhil 9 bakanla 15 yıl aradan sonra toplamayı başardığı Turizm Şurası'nda şekillenen eylem planlarının hayata geçirileceğine inanıyorum.