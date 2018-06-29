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ŞEREF OĞUZ
29 Haziran 2018, Cuma ÖNERİ-YORUM ŞEREF OĞUZ

Büyükekşi’nin TİM pusulası

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) başkanlık görevini kendi isteğiyle bırakan Mehmet Büyükekşi'yi uğurladık. İki dönemde toplam 10 yılın ardından koltuğunu "yenilere" bırakma yolunda Anayasa Mahkemesi'ne dahi giden bir yöneticiydi Büyükekşi.
Genelde 2 tür yönetici vardır. 1- koltuğuna güç veren, 2- koltuğundan güç alan... Mehmet Bey, birinci gruba girenlerden...
İhracat adına ardında bıraktığı izlere bakıyorum; küresel krizde Avrupa çökünce eksen kaymasını tasarladı, Mars hariç dünyada gidilmedik coğrafya bırakmadık.
2023 ihracat hedefi 500 milyar $, onun zamanında her birimizin diline yerleşti. İnovasyon, onun sayesinde Türkiye'nin davası oldu. İhracatın ciro kadar niteliğini de sorun etti ve gündeme, kilogram fiyatı geldi, 3$'lık hedef koyabildik.
Ar-Ge, tasarım, marka, mentorluk, inovalig, 71 bin ihracatçı, cironun %1'i kadar ihracat desteği ve diğerleri... Her biri 7/24 çalışma gerektiren mesailerdi. Ve giderken ardından örgütün hız kesmemesi için "TİM Yönetim Pusulası" hazırladı. Gelecek TİM yönetimine mesajlarına bakıyorum:
İHRACATTA KADIN: Şu anda sayıları 52 ve asla yeterli değil, pozitif ayrımcılıkla daha fazla kadının ihracata yönlendirilmesi gerek.
İHRACATÇI SAYISI: Şu anda 71 bin.
2023 hedefi 70 bindi oysa. Yeni hedef 2023'te 100 bin ihracatçı olmalı.
KUR RİSKİ: Yönetilmesi gereken bir alan.
İhracatçının kendini kur riskinden koruması için finansal enstrümanlar konusunda bilinçlendirilmesi gerekir.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: Büyümede olduğu gibi ihracatta da sürdürülebilirlik önemli.
İhracat destek mekanizmaları, yurtdışı temsilcilikleri oluşturulsun.
KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ: Tekstil ve hazır giyim sektörlerinde küresel tedarik zincirlerine dahil firmalar, kalite ve sözleşme şartlarında eğitilsin.
MARKA: Ar-Ge, tasarım, inovasyon ve girişimcilik konularında bilinçlendirme sürsün, marka bilinci için konferanslar düzenlensin.
ÖLÇEK SORUNU: Firma bazında 2.5 milyon $'lık ihracat ölçeği yetersizdir. Bunun hızla yukarı çekilmesi gerekir ki ihracatta sürdürülebilir artış garantilensin.
NİTELİKLİ İŞGÜCÜ: TİM'in en güçlü özelliği budur ve bu alanda eğitim dahil her türlü tedbir geliştirilmelidir.
Büyükekşi geleceğe mesajlarında ayrıca devam ettirilmesi gereken çalışmaları da sıralıyor; inovasyon, Ar-Ge faaliyetleri, girişimcilik, marka, sektör sorunlarına çözüm arayışları, temsil ve iletişim, büyükelçiler buluşması ile pazar çeşitlendirilmesi gayretlerinin sürmesi...
NETİCE: TİM'den Mehmet Büyükekşi geçti. Yarın 3 adaydan biri göreve gelecek. Gideni minnetle anacağım, gelenden de daha iyi bir yarın uğruna TİM'i ileriye taşıyacağını umarak...

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