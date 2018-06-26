ŞEREF OĞUZ

Buraya kadar iyi geldik. Ülkeyi 3.5 kat büyüttük... Bundan sonra Türkiye, yeni viteste yol alacak.

Başkanlık vitesinin temel dinamikleri, hızlı, etkin karar süreçleri ve güçlü liderlik...

Seçmen, Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan olarak seçti.

Önümüzde çetin, uzun, yoğun bir yol var. Ekonomi ajandası ise hayati öneme sahip. Başkan Erdoğan, önemli ile öncelikli arasındaki tercihiyle direksiyonda artık. Neler mi var?

Enflasyon yeniden tek haneye indirilecek. Cari açık yapısal sorun olmaktan çıkarılarak kalıcı şekilde düşürülecek. Stratejik sektörler ve yenilikçi üretim kapsamında "milli teknoloji hamlesi" başlatılacak. İstanbul Yeni Havalimanı gibi mega projeler tamamlanacak.

"Türkiye'nin Otomobili" projesi hız kazanacak. Kanal İstanbul'a start verilecek. Yeni dönemde, makroekonomik ve finansal istikrar kararlı şekilde sürdürülecek, ekonominin en önemli çıpası olan mali disiplinden taviz verilmeyecek.

Yerel yönetimlerin öz gelirleri artırılacak. Gelir, Kurumlar ve Vergi Usul Kanunu kapsamlı reforma tabi tutulacak. Kayıt dışı istihdam %33.6'dan %28'e düşürülecek.

İhracatta yüksek teknolojili ürünlerin %4 seviyesinde olan payı %15'e çıkarılacak.

İstihdam oranı 2023 itibarıyla %53'e, kadınların işgücüne katılma oranı %41 düzeyine çıkarılacak.

Gelecek 5 yıllık dönemde yılda en az 1 milyon istihdamla toplamda 5 milyonun üzerinde ilave istihdam oluşturulacak.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında milli markalar yaratılacak. Yurt içi tasarrufların milli gelire oranı 2023'te %30'a yükseltilecek.

İstanbul-İzmir ile Kuzey Marmara Otoyolu hizmete açılacak.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün içinde yer aldığı Tekirdağ-Balıkesir Otoyolu, 2022'ye kadar bitirilecek.

Demiryolu ağı 25 bin km.'ye çıkarılacak.

Bin 213 km.'ye ulaştırılan YHT ve hızlı tren ağı 13 bin km genişletilecek.

2023'e kadar kent içinde 662 km. raylı sistem için çalışma sürecek.

İlk yerli haberleşme uydu projesi Türksat 6A ile haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer alınacak.

Altay Milli Tankı'nın seri üretimi yapılacak. Stratejik sınıf taarruzi insansız hava araçları üretilecek. Daha yüksek irtifalarda uzun süre uçuş yapabilecek, 1.5 ton taşıma kapasitesine sahip stratejik sınıf taarruzi insansız hava araçları milli akıllı bombalarla donatılacak.

Savaşan İnsansız Uçaklar alanında Ar-Ge çalışmalarına başlanacak. Milli insansız savaş uçağı 2023'e kadar geliştirilecek.

Büyük organize sanayi bölgelerinde yeni teknolojilerin tanıtılması ve etkin kullanılmasında yol gösterici bir arayüz olacak "tasarım ve dijital dönüşüm merkezleri" ve "model fabrikalar" kurulacak. Yüksek teknolojili 6 endüstri bölgesi 15'e çıkarılacak. İlaç ve tıbbi cihazda yüksek katma değerli üretim yapısına geçilecek.

Turizmde kış, inanç, İpek Yolu, zeytin, Batı Karadeniz kıyı ve yayla olmak üzere 6 tematik turizm güzergâhı oluşturulacak ve yılda 50 milyon turist ile dünyada ilk 5 ülke arasına girilecek.

Tarımsal destekler asgari 3 yıllık dönemler için açıklanacak, tarım-sanayi entegrasyonunu sağlamak için tarıma dayalı ekonomik yatırımlara %50 hibe desteği verilecek, 50 bin yeni istihdam oluşturulacak, kırsal alana 8.4 milyar liralık yatırım kazandırılacak. Tarım organize sanayi bölgeleriyle 17 Ar-Ge merkezi kurulacak.