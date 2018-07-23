Demir çelikten cari açığa1 milyar $ fren

Türkiye’nin yılda 4.7 milyon ton açık verdiği yassı demir çelik için 350 milyon dolarlık yatırım yapan Yıldızlar Yatırım Holding, 1 milyar dolarlık cari açığı kapatacak. Firmanın hedefi sektörde ilk üçe girmek

Yıldızlar Yatırım Holding, son yıllarda Türkiye'de hayata geçirilen en büyük yatırıma imza atarak demir çelik sektörünün önemli oyuncuları arasına girdi. Yıllık 4.3 milyar TL ciroya ulaşan, dünya genelinde 12 tesiste toplam 3 bin 500'ün üzerinde çalışanı olan Yıldızlar Yatırım Holding, 50'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Holdingin ana üssü olan Kocaeli'nin Alikahya bölgesindeki son yatırımı olan Yıldız Demir Çelik, üretime başlayarak ilk siparişleri de teslim etti. Yıllık 1.2 milyon ton yassı çelik üretim kapasitesine sahip olan fabrikada şu an 350 kişilik bir istihdam var. Bu rakamın birkaç ay içinde 450 kişiye çıkması bekleniyor. 2019 itibarıyla ise istihdamın 600 kişiye ulaşması bekleniyor. Hakkı Yıldız, demir-çelik sektörüne giriş nedenlerini sıralarken, özellikle yassı çelikteki Türkiye'nin ithalatına dikkat çekti.



9 MİLYON TONLUK İTHALAT

Hakkı Yıldız, "Yassı çelikte, geçen yılın rakamlarıyla 9 milyon ton ürünü ithal etmişiz. 4.3 milyon ton ürünüyse ihraç etmişiz. Yani net olarak 4.7 milyon ton açık vermişiz. Bu rakam, yine geçen yılın cari fiyatlarına göre bu açık, 3.5 milyar dolara denk geliyor" değerlendirmesini yapıyor.

Yıldız Demir Çelik'in yıllık 1.2 milyon tonluk üretim kapasitesine vurgu yapan Hakkı Yıldız, "Yassı çelik olarak; haddelenmiş asitlenmiş, haddelenmiş ve galvanizli ürün olarak 1.2 milyon tonluk yıllık üretim kapasitemiz var. Türkiye'nin yıllık 4.7 milyon tonluk yıllık açığını bizim üretimimizden çıkarın. Hala ortada Türkiye'nin yıllık 3 milyon tonluk açık var. Türkiye, talebe yetişebilmek için hala ithalata devam edecek. İşte o boşluklar bizi cesaretlendirdi. Fiyatına da ton başına 800 dolar dersek, cari açığa satış fiyatıyla 1 milyar dolar gibi pozitif bir katkı verebileceğiz" ifadelerini kullandı.

Fabrika inşaatının 15 Temmuz 2016'daki darbe kalkışmasının ardından hızlandığını hatırlatan Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız o günleri şöyle anlatıyor bize, "Yeni bir sektöre girmeye karar vermiştik. Yönetim Kurulu olarak, babam Fehim Yıldız, abim Hasan Yıldız ve ben oturduk konuştuk. Durmak yok, yatırıma devam. 16 Temmuz sabahı fabrikanın şantiyesine geldik. Tüm müteahhitler işi bırakmış bekliyor. İnşaatçı bekliyor, çelikçi bekliyor... 'Yatırıma devam ettiğimizi nasıl gösteririz?' diye kendimize sorduk. Şantiyeye geldik, iki direği 16-17 Temmuz'da, araziye diktik. Arasına da Türk bayrağını gerdik ve dedik ki 'Yatırıma devam ediyoruz'."



350 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Yıldız Demir Çelik fabrikası 300 bin metrekarelik bir arazi üzerine kurulu... Arazinin kendilerine ait olduğunu söyleyen Hakkı Yıldız, şu ana kadar arazi hariç 250 milyon dolarlık fiili yatırımı tamamladıklarını aktardı. Yıldız, "Grubumuzun, finansal kredibilitesi oldukça yüksek. Şartları gayet iyi ve oldukça da uzun vadeli, başarılı bir finansman modeli oluşturduk. Önceki hafta yatırım sözleşmesini imzaladık. Yeni bir galvaniz hattı ekliyoruz. Bu fazın tamamlanmasıyla 350 milyon dolarlık bir yatırım rakamına ulaşacağız. Bunu da kendi öz kaynaklarımızla çözebileceğiz" ifadelerini kullandı.



OPERASYON İÇİN KENDİ LİMANINI KULLANACAK

Yıldız Demir Çelik'in lojistik operasyonlarının kendi limanından gerçekleşeceğini de söyleyen Hakkı Yıldız, Kocaeli'ndeki 3 milyon ton kuru yük elleçleme kapasitesine sahip İGSAŞ Limanı'na göndermede bulunarak, "Buraya 30 kilometre uzaklıkta kendi limanımız var. Demir çelikteki gibi 1 milyon tonluk bir tonajı üçüncü bir şahsın limanında yapma şansımız olmaz. Gemiden boşalttığımız miktar kadar kamyona yükleyip sahaya getiremiyorsunuz. O zaman da kimse limanında böyle bir alanı size tahsis etmiyor. Dolayısıyla kendi limanınızı kullandığınızda baskı hissetmiyorsunuz, konforunuz artıyor" yorumunda bulundu.



OTOMOTİV VE BEYAZ EŞYA İTHAL EDİYOR

Ürünlerin, özellikle beyaz eşya ve otomotiv gibi sektörlerin ihtiyacını karşılayacağını belirten Hakkı Yıldız, iki sektörün de kalite 'hassasiyeti nedeniyle' bu ihtiyacı büyük oranda ithalat yoluyla karşıladığı bilgisini paylaştı. Hakkı Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: "Üretim dizaynını bu ürünleri de üretebilecek bir şekilde seçtik. Otomotivde kalite çıtası son derece yukarıda. Abartarak söyleyeyim, otomotivciler yemekhanede işçiye ne yemek yedirdiğini bile soruyor. Bu sektöre servis vermek, bu işin en üstü diye tarif edilebilir. Yıldız Demir Çelik olarak ithalata ikame olacak bu ürünü pazara sunup 'Bu oyun bizsiz olmaz' diyeceğiz."



FARKLI BİR ALANDA HİZMETİMİZ OLACAK

"Sadece fabrikamız, ürünümüz değil, hizmetimiz de farklı olacak" diyen Hakkı Yıldız şunları anlattı: "Hangi sektörde faaliyet gösterirsek gösterelim, grup olarak yüzde 100 müşteri memnuniyetini ön planda tutarız. Grup şirketlerinden Yıldız Entegre'de parkeyi sattık. Ben depo distribütörüme verdim. O bayiye ulaştırdı, bayi müşteriye sattı ve gitti müşterinin evine döşedi. Son tüketicinin yaşadığı bir soruna bizzat gittik, müdahale ettik. Bizim bu yaklaşımımız demir çelik sektöründe de duyulmuş. Ramazan'dan bu yana müşteri ziyaretleri yapıyorum. 'Ürününüzün arkasında mısınız?' diye soruyorlar. 'Elbette arkasındayız. Bu ürün bizim' diyoruz. Bunun üstüne 'Biz de sizi böyle duyduk. İnşallah sektöre bu şekilde farklılık getirirsiniz' diyorlar. Bizim makine parkurumuz farklı, ürün grubumuz farklı... Ama farklı olacağımız bir yer de hizmetimiz olacak."