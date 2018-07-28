ŞEREF OĞUZ

Güney Afrika'nın en büyük şehri Johannesburg'da, BRICS zirvesinin son günündeyiz. ABD'nin ateş yerine çevirmeye çalıştığı dünyanın eko-politik geleceğine dair ortak tavır arayışındayız.

Varılan nokta dünyanın huzuru için daha yoğun işbirliği...

Beni mutlu eden, zirvenin başlığındaki ifade: "BRICS: 4.

Sanayi Devriminde paylaşılan refah için ortaklık ve kapsayıcı büyüme." Şüphesiz bu ifade, varılacak hedef... Zirvenin amacı, bu hedefe varışı kesintisiz ve kısa kılmak. Peki, umut var mı? Var ki zirve boyunca ABD'nin panik atak yıkıcı mesajları fondan eksik olmadı.

Üç gün süren zirvenin ilk iki gününde BRICS üyesi ülkeler Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın liderleri toplantılar yaparken, son gün BRICS üyesi olmayan davetli ülkeler "BRICS Outreach Diyalog Oturumu" ve "BRICS Plus" oturumlarında bir araya geldiler.

Liderler, dünya genelinde siyasi ve ekonomik krizlerin çözülmesi amacıyla ortak hareket edilmesi gereği üzerinde fikir birliği sağladılar.

Şeffaflık ve çok taraflı ticaret sisteminin desteklenmesi, dünyanın farklı bölgelerinde devam eden çatışmaların sonlandırılması ve benzeri ahenk çağrıları...

Tarım, teknoloji, su sorunu ve enerji...

Eğer bu alanlarda acilen işbirliğine gidilmez ise kalıcı barış için çok geç olabilir. Bunu temin için işe Ortadoğu ve Kuzey Afrika benzeri bölgelerdeki çatışmaların sona erdirilmesi şart.

Johannesburg zirvesinde Türkiye, Etiyopya, Angola, Zambiya, Namibya, Senegal, Gabon, Togo, Uganda, Mısır, Arjantin, Endonezya, Jamaika ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres davetli olarak katıldı. Bugün bütün liderler ülkelerine dönecek. Biz ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Zambiya'ya gidecek ve oradan Türkiye'ye döneceğiz.

Bundan çeyrek asır önce, ABD'nin başı çektiği, "Çok Taraflı Yatırım Anlaşması" (MAI) girişimini hatırlıyorum. MAI (Multilateral Agreement of Investment) sayesinde Batı, yatırım yaptığı ülkenin toprağını kendisinin sayacak, doğacak zarardan ise yerel hükümetleri sorumlu tutacaktı.

Bu girişim akamete uğradı ama bizlere de ABD'nin dünyanın geleceğine dair niyetini gösterdi. Bu niyet şimdi Trump ve adamları üzerinden dünyaya dayatılıyor. BRICS zirvesinin önemi, Trump'un tehdidine karşı dünyanın geri kalanının birlikte hareket edebileceğini göstermesidir.