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ŞEREF OĞUZ
25 Temmuz 2018, Çarşamba ÖNERİ-YORUM ŞEREF OĞUZ

Yerli inanmazsa yabancı öne çıkar

'ye bugün yatırım yapanlar, yarın en çok kârlı çıkanlar olacaktır... Bu sözler, dün Ak Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Recep Tayyip Erdoğan'a ait...
Devamında yabancı yatırımcıyı Türkiye'nin geleceğine güvenmeye davet ediyor ve hiç kimsenin hayal kırıklığına uğratılmayacağını, büyük yatırımcıların muhatabı olarak Cumhurbaşkanlığı'nı gösteriyor.
Küresel kriz sonrası başka bir şeye dönüşmeye başlayan dünyada Türkiye, artan jeopolitik önemi ve geliştirdiği kabiliyetlerle kurala uyan olmaktan çıkıp kural koyanlar ligine katıldı bile.
Dünün alınmadığı barış masalarını, artık kendisi kurmakla kalmıyor, Atlantik'tan Pasifik'e doğru kayan dünya güç sıkletinde belirleyici başat aktör oluyor. Ben bunun bir ispatı olarak, küresel arenada başımıza gelenleri gösteriyorum.
Tuhaf olan, Türkiye'nin gücüne dair yabancıların gösterdiği refleks her ne kadar hasımca olsa da bizlerin yaklaşımı, mevcut sorunlarımızı abartma ve "bizden adam olmaz" lafını edecek aymazlığa varan gaflete indirgenebiliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı çağrıyı, belki de içerideki girişimcilere, büyük yatırımcılara da tekrar etmek gerekiyor. Taşıdığımız potansiyele kendi hane halkımızı inandırabildiğimiz oranda hız kazanacağımız kesin.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın G-20'de söylediği, "Türkiye bir daha hiç bu kadar cazip olmayacak" sözüne, bizim sermayedarların da kulak vermesi gerekiyor.
Eğer ekonomimizi, kısa vadeli kur, faiz, enflasyon üçgeninde algılamanın ötesine geçemez isek, potansiyellerine koşan Türkiye'nin yarınında bizimkilerden çok, bu çağrıya kulak kabartan yabancılar ağırlık kazanacaktır.

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