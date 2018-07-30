ŞEREF OĞUZ

Türk işbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA dünyanın her yerine uzanıp nerede dertli varsa oraya gidip az veya çok yardımda bulunduğumuz, gözbebeği kurumumuz...

Dün döndüğümüz Güney Afrika ve Zambiya seyahatinde, TİKA'nın insanlık için ne derece hayati roller üstlendiğine bir kez daha tanık olduk. Ülkemizin uluslararası ilişkilerden ekonomiye, sanattan sosyolojiye etkin olduğu her alanda yüksek performansıyla bilinen TİKA'ya karşı büyük tehdit var. Tehdidin sahibi İsrail...

Bir İsrail araştırma kuruluşu, düzmece delillerle TİKA'yı teröristlere yardımla suçlayan rapor hazırladı. TİKA'nın sakıncalı olduğu tezini dünyaya yaymaları ve faaliyetlerinin durdurulması önerisini dünyadaki 39 Yahudi kuruluşuna bildirdiler.

Oysa TİKA, Türkiye'nin kalkınma tecrübesini başka ülkelerle paylaşan, "işbirliği ortaklığı" anlayışıyla çalışan bir kurumumuz. Yaptığı katkılarla pek çok coğrafyada "gözbebeği kurum" algısını oluşturmuş, Başkan Dr. Serdar Çam'ın ifadesiyle "etkili kararlar ve doğru adımlarla diğer ülkelere model" haline gelmiş.

İsrail medyası, TİKA'nın Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'deki faaliyetlerine kısıtlama getirilmesinin planlandığını yazdı bile. Hatta İsrail Güvenlik Konseyi, TİKA'ya karşı alınması gereken tedbirlere dair raporunu Başbakan Netayahu'ya sundu.

İddiaların içeriğine bakıyoruz, "TİKA, Gazze'deki ofisinde İslami Cihad Hareketi üyelerini barındırmak ve Hamas'a finansal destek, bilgi sağlamak." Yetmiyor, İsrail'in Hadashot TV kanalı, TİKA'ya karşı operasyonların başlayacağını duyuruyor.

Türkiye'nin düşmanları, böylesine birlik olmamıştı... Trump'un tehditleri, AB üyesi ülkelerin düşmanlıklar yetmezmiş gibi FETÖ'nün ekseninde üretilen yığınca olumsuz algı operasyonu ülkemizi eşanlı hedef almış durumda.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na getirilen Fahrettin Altun'a Allah kolaylık versin. İşe ilk günden, Johannesburg'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gezisiyle başlayan Altun'un "acil sorunlar" listesine şimdi de TİKA'ya karşı başlatılan algı saldırıları da girmiş bulunuyor.

Burada önerim, TİKA'ya karşı girişilen saldırı yoğunluk kazanmadan, derhal strateji geliştirmek ve karşı algı operasyonları dâhil, gerekeni yapmak... TİKA'yı İsrail'in hezeyanına teslim edecek değiliz elbette...