ŞEREF OĞUZ

Türk Eğitim Sistemi Bulma Konferansı'ndayız… Salon, bu alanda çok farklı disiplinlerin temsilcileri var. Ortak paydamız; eğitim şart tamam da artık kendimize ait, kalıcı ve ideal eğitim sistemini bulmak… Kürsüde, bizi bu çalışmaya davet eden Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk var… "Artık bulalım" diyerek söz başlıyor; "dahi sayısı bizim ülke kadar olan uluslar var." Bu yüzden kıyameti koparmamız, gayret etmemiz lâzım… Lâzım da… Bunun yöntemi ne olmalıdır?

Zaten dün bizler İstanbul Hilton salonlarında sabah 9'dan akşam 6'ya dek hummalı gayretlerimizle bu amaçla çalıştık.

Amacımız net; eğitimi, çocukları yarına hazırlamaktan önce, bugüne uyandırmak… Ortak akla değil, sivri akla ihtiyaç duymamız bu yüzden. Ortalama akıl, vasatı besliyor ve bize yetmiyor.

Çünkü derdimiz büyük. Eğitim gibi hayati alanda arayışları neticelendirip "artık bulalım" dedik. Bunun için değil "ben" kavramı, "biz" kavramını da geride bırakıp, "hepimiz" olmak zorundayız.

Reformdan yani formu yeniden şekillendirmekten fazla ihya ve inşaya, inovasyondan fazlası olan yenileşerek dönüşmeye ihtiyacımız var. Bakan Selçuk burada "tohum" örneği veriyor; "tohumu korumak ve kısırlaştırıp saklamak yerine onun toprakta çürüyerek filizler vermesi gerekiyor." Yerel düşünmek, küresel davranmak… Bakan Selçuk'un bir başka paradigma değişiklik önerisi, milli ve yerliliğe dair; "kudret ve irade, bilim olmadan işe yaramıyor, bilimi üretmeliyiz. Eğitim bunu sağlamalı." Teneffüs… Dersler o kadar sıkıcı ki su altında 40 dakika nefessiz kalmış öğrenciye 10 dakika nefes aldırmayı çağrıştırıyor. Nitekim sınıf kapılarının içi, dışarıdan farklı eskimişlikte… Zira öğrencinin sınıfa giriş hızı ile çıkış hızı çok farklı… Nasıl bir müfredata ihtiyacımız var? Nasıl bir öğretmen istiyoruz?

Kaliteli bir eğitim için nasıl bir okul ortamı oluşturmalıyız? Ülkemizde bölgeler arası eğitim farklılıklarını gidermek için ne tür tedbirler almalı, öğrenci seçme ve yerleştirme sınavları nasıl olmalı? İzleme, değerlendirme, ölçme, özdenetim yöntemleri?

Nihayetinde; eğitimimizde kültür, sanat ve spor etkinliklerine nasıl yer verilmeli?

Sorular sorular… Arama konferanslarının özü, soruyla aramaya dayanıyor. Yazımın başlığında "artık bulalım" demiştim. Bulduk mu? Henüz değil ancak ülkenin seçkin beyinlerini bir araya toplar ve onları yüksek disiplin içinde düşünmeye yönlendirirsen, kesin bulursun.

Bulduklarımız netleşince toplumla paylaşacağız elbette…