Reform değil inşa ve ihya şart

Reform2023 Bulma Konferansı’nda ülkenin eğitim sistemine kalıcı ve milli çözüm geliştirmek için yoğun mesai harcandı. Bakan Selçuk katkılara teşekkür etti; “Mevcudu (form) yeniden şekillendirmek (reform) yerine bizler, hepimiz olmalı, inşa ve ihya peşinde koşmalıyız”

2023'e Doğru Türkiye Eğitim Sistemi "Bulma Konferansı"na bilimden sanata, hukuktan medyaya, spordan iş dünyasına, sendikalardan düşünce kuruluşlarına kadar 21 farklı alandan 100'ün üzerinde uzman katıldık.

Tanzimattan beri arıyoruz artık bulalım diyen Bakan Ziya Selçuk, tüm gününü bu konferansa ayırıp gelen herkese teker teker teşekkür etti; "gelin hep beraber muhafaza ettiklerimizin zehrini akıtalım. Deli gömleklerimizden kurtulalım." Konferansın açılış bölümünde konuşan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, salonda çok farklı meslek gruplarından insanların bulunduğunu hatırlatarak, "biz biraz araştırma için, sorgulama için, akıl için, kalp için buradayız. İyi ki buradasınız.

Eğitim sadece eğitim değildir.

Çünkü eğitim antropolojidir, nörobilimdir, biyolojidir, ilahiyattır, felsefedir" diyordu.

Ezber ve taklidi bir kenara bırakıp tahkikata geçmeliyiz fikri, katılımcıların ortak görüşüydü. Ancak burada aradığımız yöntemi oldu… Farklı çalışma gruplarının durum tespiti ve çözüm önerileri anından kayda alındı. Bakan Selçuk kapanış konuşmasında; katılımcılar birer mektup göndererek bu sonuçların ortak değerlendirmesini paylaşacağını söyledi.



ORTAK AKIL SİVRİ AKIL

"Çocukları geleceğe hazırlamaktan bahsediyorlar.

Ancak biz onları şimdiye uyandırmalıyız.

Türkiye'nin eğitimde kıyameti koparması lazım... Tanzimat'tan beri kendi eğitim sistemimizi arıyoruz. Artık bunu bulmalıyız.

Yani bulmakla olmak arasındaki ilişkiyi kurmalıyız.

Biz formun kendisiyle ilgilenmiyoruz.

Yenilenerek dönüşmek peşindeyiz. Biz hâlâ kısırlaşmış bir tohumu muhafaza etmeye çalışıyoruz. Gelin hep beraber muhafaza ettiklerimizin zehrini akıtalım. Deli gömleklerimizi yakalım. Ezber ve taklidi bir kenara bırakıp tahkikata geçmeliyiz. Ortak akıl, ortalama akıldır. Bizim sivri akıllara ihtiyacımız var.



TENEFFÜS KAVRAMI

Bakan Ziya Selçuk, Türkiye'de kavramlara da farklı yaklaşılmasının öneminden bahsediyor; "Teneffüs kelimesine dikkat edin. 'Teneffüs' kelimesi, denizin dibine dalarak sünger çıkartan birinin, bir süre sonra nefes almasına benziyor. Yani ders öyle algılanıyor ki, buna teneffüs deniyor.

Türkiye'de kavramların ele alınması lazım.

Sınıflarda kapının iç tarafı dışına göre daha çok aşınır. Çünkü öğrencilerin derse girişile çıkış hızı çok farklıdır." NETİCE; Hiçbir çocuk, okula başladığı modelle okulu bitiremiyor, sınav sistemi dahil her şey değişiyor. Bu defa anlayışı değiştirdik ve toplumun bu alanda kafa yoranları bir araya geldi, beyinlerini birleştirdi, geleceğe dair daha iyi ve milli bir eğitim sistemi oluşturmak için çalıştı.

Temennim, bu defa başaracağımızdır.



YÜKSEK DÜZEYDE KATILIM TÜM GÜN YOĞUN ÇALIŞMA

Bulma konferansı, sabahtan akşama süren çalışma gruplarıyla görüşlerini, "strateji oluşturmaya katkı" için beyan etti, tartıştı… Katılımcıların arasında Esra Albayrak, Dr. Şeref Oğuz, Ali Sabancı, Emrehan Halıcı, Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Ümit Meriç, Mim Kemal Öke, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Faruk Eczacıbaşı, Dr. Bilge Demirköz, Süheyla Subaşı, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, yazar Sinan Cihan, Özgür Demirtaş, ressam Zeynep Çilek, yazar Şermin Yaşar, Dr. Kemal Sayar, Dr. Erol Göka, Yönetmen Semih Kaplanoğlu, teknik direktör Hikmet Karaman, Tansu Yeğen, Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın da bulunduğu çok sayıda isim vardı.