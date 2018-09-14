ŞEREF OĞUZ

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi, yeniden belirlendi ve eylem odaklı hale geldi. Türkiye varlıkları üzerinden değer üretmeye yönelik kurulan Fon, ilk döneminde bir varlık gösteremeyince yönetimi askıya alınmıştı.

Yeni şekliyle fona bakıyoruz. Varlık Fonu başkanlığını, bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üstlenmesi, icra ve itibar gücü bakımından son derece önemliydi. Alınacak kararların etkinliğini bu üst düzey sahiplenmeden kavramak mümkün.

Başkan vekili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın atanması, gerek hazine ve gerek maliyeye dair konularda tam ahenk sağlanacağının garantisi...

Yönetim kurulunun tasarımında göze çarpan en belirgin özellik, farklı alanlarda yetkinlikler ve sahadan gelen deneyimlerin de fona dâhil edildiğidir.

Arda Salim Ermut'u, Yatırım Ofisi Başkanlığı'ndan tanıyoruz. Daha öncesinde küresel işbirlikleri alanındaki gayreti ile çok sayıda dış yatırımcıya ulaşma becerisi söz konusu.

Hüseyin Aydın, her iki şapkasıyla bu fona katkı sunacak bir yönetici. Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü olarak finansal operasyonları iyi biliyor ve geniş tecrübeye sahip.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kendisine bağlı 360 odanın yanı sıra 1 milyon 300 bin işletmenin re'sen patronu... Bu da Varlık Fonu'nun atacağı her adımda özel sektör ve KOBİ'lere uzanan süreçlerin daha verimli yönetileceği umudu sunuyor bizlere.

Fuat Tosyalı'yı, dünya demir-çelik devi olma yolundaki dev adımlarından tanıyoruz.

Cezayir'de kurduğu ve tasarımı da kendisine ait 7 km2'lik fabrikasını gezdiğimde, Küresel Türk olmanın gururunu ülkeme kazandıran bir yatırımcı demiştim. Tosyalı'nın bu enerjisi de artık Fon yönetiminde...

Erişah Arıcan ve Zafer Sönmez de bu kadroya ahenk oluşturacak yetkinlik ve tecrübe taşıyordur eminim. Bu da bize yeni yönetim modeli ve yeni anlayışıyla fonun, güçlü başarılara gebe olduğu umudunu veriyor.

Umudu diyorum zira Varlık Fonu'nun, kamuoyundaki beklentiyi karşılayamamış olmasının getirdiği itibar erozyonunun restorasyonuyla işe başlasa demiştim.

Tahmin ettiğim oldu ve yönetimin ilk toplantısında, maaş, ödenek almama kararıyla bu adımları atmaya başladığına tanık olduk. Şimdi Fon'dan gelecek başarılara tanık olalım ki bunlara öylesine ihtiyacımız var ki...