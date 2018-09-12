Rüzgâr gibi geçti

1915 Çanakkale Köprüsü, Çin’de yapılan rüzgâr tüneli testini başarıyla geçti. Saatte 324 kilometrelik rüzgâr hızına tabi tutulan köprü, önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, “Yurt sathında dev projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz” dedi

2023 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun açıklıklı asma köprüsü olan Türkiye'nin dev projelerinden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde önemli bir aşama olan rüzgâr tüneli testi de başarıyla geçildi. Köprünün tabliye ve kuleler dahil aeroelastik modeli üzerinde yapılan test, Çin'in en köklü üniversitelerinden Güney Batı Jiotong Üniversitesi Rüzgâr Mühendisliği Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirildi. Saniyede 83 metre, yani saatte 324 kilometre rüzgâr hızına tabi tutulan köprü testi başarıyla geçti. Köprünün tabliye ve kule rüzgâr tüneli testleri ise daha önce Kanada ve Danimarka'da yapılmıştı. Dev yatırımın üçüncü aşama tam boy rüzgâr tüneli testi 1/190 ölçekli aeroelastik model üzerinde tamamlandı. Güney Koreli SK E&C ve Daelim ile Limak ve Yapı Merkezi'nin yapımını üstlendiği projede inşaatın 18 Mart 2022'de tamamlanması hedefleniyor.



DEV YATIRIM MÜJDESİ



Chengdu şehrinde yapılan test törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, şu bilgileri verdi: "Bizim için önemli bir veri kaynağı olan bu testler bir müddet daha devam edecek. Köprü projesinde herhangi bir sorun olmadığı kanaatine varıldığında, projelere son şekli verilerek, imalatı yapılacak. Köprünün kuleleri, tabliyesi, askı halatları, ana kablosu yerine montaj edilecek. Önümüzdeki günlerde hizmete sunmak için yeni ve büyük projelere başlayacağımızı şimdiden duyurmak istiyorum. Yurt sathında büyük projelerimiz hız kesmeden devam ediyor, yatırımlarla ilgili hiçbir kesinti olmadı." Testin Türk ve Çin halkları arasında yeni bir başlangıç oluşturacağını anlatan Turhan, "Ülkemizde yeni planladığımız projelerde Çinli firmalarla beraber olmak en büyük arzumuzdur. Firmalarımız ortaklaşa dünyanın birçok yerinde iş fırsatlarını araştırabilirler" diye konuştu.



YATIRIMDA KESİNTİ YOK



Bakanlık olarak birçok proje yürüttüklerini dile getiren Turhan, ülke genelinde toplam 385 milyar lira tutarında 3 bin 443 projede çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Söz konusu projelerin önemli bir kısmını da Yap-İşlet-Devret (YİD) yöntemiyle yürüttüklerini ifade eden Turhan, yaklaşık 150 milyar lira tutarında yani 20 milyar euro değerinde ulaştırma projesini YİD modeliyle yaptıklarını söyledi.



AÇILIŞI BİR YIL ÖNCE YAPILACAK



TEST törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ilgili bürokratlar, Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Limak Holding Kurucu Ortağı Sezai Bacaksız, Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu ve gazeteciler katıldı. Ulaştırma Bakanı Turhan, Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıldönümü olan 2023'te tamamlanması planlanan projenin 18 Mart 2022'de açılmasının hedeflendiğini söyledi.



İHRACATA BÜYÜK KATKI



TURHAN, Kuzey ile Güney Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi'ni birbirine bağlayacak önemli bir ulaşım arteri olan bahsi geçen projenin, karayolu ulaşımının rahatlatması, özellikle Ege, Doğu Akdeniz ve Batı Anadolu bölgelerindeki ihraç ürünlerinin Doğu ve Batı Avrupa ülkelerine nakliyesinde önemli görev üstleneceğini kaydetti. Projenin İstanbul Boğazı'ndaki trafiğin de azaltılmasını sağlayacağına dikkati çeken Bakan Turhan, hafta sonu ve tatil dönemlerinde Çanakkale Boğazı'ndaki arabalı vapurlardaki araç kuyruklarını da ortadan kaldıracağını ifade etti. Turhan, projenin üstlenici firmasının 2.5 milyar euro tutarındaki yatırım tutarı için 11 ülkeden 25 finans kuruluşundan 2 milyar 265 milyon euroluk dış finansman sağladığını anlattı. Turhan, proje maliyetinin yüzde 70'nin yabancı kaynaklardan sağlandığını bildirdi.



101 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA



Toplam uzunluğu 4 bin 608 metre olacak köprünün 2 bin 23 metre orta açıklığı, 770'er metre yan açıklıkları, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri bulunacak.

İki kulesinin temeli yaklaşık 40 metre derinliğindeki deniz tabanına oturacak. Çelik kule yüksekliği ise tepe noktası itibarıyla 333 metre olacak.

Çanakkale Boğazı'ndaki seyahat süresini 4 dakikaya indirecek proje ile birlikte Trakya ve Batı Anadolu Bölgesi'nde sosyal ve ekonomik ilerlemeye de ivme kazandırılacak.

Proje 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğunda.

Temeli bir buçuk yıl önce atılan projede, bugüne adar kule keson temellerinin inşa edileceği kuru havuzlar tamamlandı ve betonarme kesonların inşaatına başlandı.

2x3 trafik şeritli olacak köprünün tabliyesinin 45.06 metre genişlikte ve 3.5 metre yükseklikte olması öngörülüyor.



DEV proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 13 alt geçit köprüsü, 36 üst geçit köprüsü, 33 alt geçit, 140 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (Devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.