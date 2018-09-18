ŞEREF OĞUZ

Ekonomideki sıkıntıları aşma yolunda israfla mücadele, önemli bir yere sahip... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamu harcamalarında mümkün olan en yüksek tasarrufu gerçekleştirmeyi gündeme getirdi: "Bütçe dengesine katkıda bulunacağız." Her ne zaman kamuda tasarruf gündeme gelse, aklımız makam arabalarıyla sınırlanır, detaydaki binlerce ıvır zıvır gideri görmezden geliriz. Oysa en büyük tasarruf kalemleri genelde değer üretmeyen süreçler için harcadıklarımızdır.

Misal mi? Kamuda bilinen veya az bilinen kurumların çıkardıkları dergi, gazete, bülten veya benzeri basılı malzeme sayısı 14 bin civarında... Evet, hani şu bir müdürün kalem odasında beklerken sehpanın üzerinde duranlar var ya... İşte onlar...

Okunsa, canım feda... Yüzde 80'inin gömleği dahi açılmadan çöpe gittiğini söylesem, abarttığımı düşüneceksiniz ama ben değil onlar abartıyor. Zaten derginin içeriğine bakınca kurumu tanıtmaktan ziyade bu dergiyi çıkarmak için bütçe sağlayan tepe yöneticinin, "plaket veya tören" fotolarını görürsünüz.

Medya mensubuyum ve dergilere karşı asla olmadım, olmam da... Ancak ambalajıyla çöpe giden bu dergilerin büyük israf kalemi olduğunu düşünüyorum.

Misal şu anda masamdaki benzeri dergi yığınından rasgele birini alıyorum, silikon kapağını aralıyorum ve burnuma buram buram cari açık kokusu geliyor.

Hazır masama el atmışken, şu kadife zarf ve gümüş tuğra içinde bana gelen davetiyeyi açayım; evet bugün geldi ama etkinlik tarihi geçen haftaydı. Tanesi en az 30 dolara üretilmiş bu davetiyeye mi yanayım, kargo için harcanan paraya mı yoksa bu etkinliği kaçırdığıma mı?

Sahi, etkinlik? 30 dolarlık kadife zarflı gümüş tuğralı davetiye, geçen haftaki bir çeşme açılışı ve sergi galasına aitmiş...

Sormak istediğim şudur: Kamuda israfı önlemeye acaba bu gereksiz etkinliklerden başlasak, nasıl olur?

Bitmedi; masamdaki şu plaket bana gönderilmiş... Filanca konferansa katıldığım içinmiş. Plaket sektörü kazansın tamam da olmayan başarıyı plaketle mühürlemek, yeterince müsriflik değil midir?

Dövizi çıldırtan dış güçlerin yanına bizim dolar obezitemizle fiyatları çıldırtan iç güçleri yazıyoruz bir süredir. Bu yazının amacı, müsrif güçlere dikkat çekmek ve kamuda tasarruf düşünülüyorsa bu israf kapılarını da sorgulatmaktır.