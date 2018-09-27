Limak’tan Kuzey Irak’a 141 milyon $’lık tünel

Limak, DEAŞ’ın saldırılarına rağmen yapımını üstlendiği 3.6 kilometrelik Gali Zakho Tüneli’ni açtı. Neçirvan Barzani, desteği için Türkiye’ye teşekkür ederken, Nihat Özdemir, bu tünelle Türk ihracatçıların Irak’ın iç noktalarına rahatça ulaşabileceğini söyledi

Limak İnşaat tarafından yapımı tamamlanan Kuzey Irak'taki Gali Zakho Tüneli hizmete açıldı. Türkiye'nin Silopi sınır kapısından sonraki İbrahim Halil, Zaho ve Dohuk'u birbirine bağlayan 3.6 kilometre uzunluğundaki tünel 141 milyon dolara mal oldu. İnşaat çalışmalarına 15 Nisan 2013'te başlanan ancak DEAŞ tehdidi nedeniyle bir süre yapımına ara verilen tünelde sona varıldı.



7.2 KİLOMETRE

Çift geliş, çift gidiş olmak üzere iki tüpten oluşan ve toplam uzunluğu 7.2 kilometreyi bulan tünelin açılış töreni Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, işadamı ve Ağrı eski milletvekili Cemal Kaya, Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Projenin tüm Irak halkı için önemli olduğunu ifade eden Neçirvan Barzani, ekonominin yanı sıra DEAŞ, mülteci sorunu, petrol fiyatlarının düşmesi, siyasi anlamda yaşanan sıkıntılar gibi pek çok sorunla mücadele ettikleri anda Limak tarafından bu projenin üstlenildiğini söyledi. Barzani, "Bu projenin devam etmesi için de tüm güçlüklere rağmen çabaladılar. Türkiye'ye bu sıkıntılı dönemimizde bize verdikleri destek için teşekkür ediyorum" diye konuştu.



İHRACATÇI İÇİN AVANTAJ

Bölgenin Türkiye'ye en yakın yerlerden biri olduğunu belirten Nihat Özdemir, "Burası ayrıca, Türkiye'den yapılan ihracatın geçtiği yolun üzerinde. Eskiden bu tünelin yerinde çok uzun virajlarla bir dağı tırmanıyorduk. Artık bu sorun ortadan kalktı. Türk ihracatçılar artık Irak'ın iç noktalarına kadar rahatça ulaşabilecek" diye konuştu. Hedeflerini "Bölgede kalıcı olmak" diye açıklayan Özdemir, "Yeni projelerle ilgilenerek onlara finansman sağlamak ve birçok projeye daha imza atmak istiyoruz" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Pek çok Türk müteahhit de buradaki projelerle ilgileniyor. Örneğin burayı Erbil'e kadar uzatmak lazım. Hükümet de bunu istiyor."



DEAŞ'A RAĞMEN VAZGEÇMEDİK

LIMAK Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Irak'ta bizler için çok fazla iş potansiyeli olduğunu söyledi: "Habur'dan Erbil'e dek uzanacak otoyol, 2 milyar dolarlık iş hacmine sahip, bizimle çalışmak istiyorlar." Ülkenin üzerindeki ölü toprağının artık gittiğini söyleyen işadamı Cemal Kaya ise "Santral, baraj, yol gibi çok sayıda dev proje için fırsatlar yeşermeye başladı" dedi. Limak'ın yaptığı tünel, DEAŞ'ın saldırılarıyla durmuş ancak Özdemir ve ekibi vazgeçmeyerek tüneli tamamlamıştı. Barzani, konuşmasında Türkiye'ye ve işadamımıza övgüler yağdırdı.