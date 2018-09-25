ŞEREF OĞUZ

Bizim üretmediğimiz teknoloji başımızı yere eğiyordu. Yolda yürürken dahi, elindeki ekrandan dünyaya seyirci kalanlar haline geldik. Teknofest bize gökyüzüne de bakabileceğimizi hatırlattı. Çocukken bulutlara bakıp hayal kuran bizler, yeniden yukarıyı fark ettik.

Her toplumda zeki ve yetenekli gençler vardır. Fakat toplumların kaderini bu gençlere nasıl davrandığımız belirler. Ya devlet başa der, onların ufkunu açarsınız ya da kuzgun leşe der, uygarlığın taşrasına düşersiniz.

Yarım milyonu aşkın genç, henüz şantiye halindeki dünyanın en büyük havalimanı İGA'nın pistlerinde, yola, trafiğe rağmen, bu çağrıyı duydu; "ayağı yerden kesen" festivale katıldı. İlk yılı olmanın tüm aksaklıklarına katlanarak, hoş görerek ve parçası olmaktan gurur duyarak...

Yüzden fazla etkinlikle gökyüzünü keşfettik, istikbalin göklerde olduğunu hatırladık, gelecek uzayda dedik ve dünyayı seyretmekle yetinmeyip, yarının dünyasını inşa edebileceğimiz özgüvenini kazandık. Cumhurbaşkanından temizlik görevlisine dek hepimiz aynı takımın parçası olduk ve başardık.

Seneye Atatürk Havalimanı'ndayız. İlkinde 100 bin hedefliyorduk, yarım milyonu geçtik. Yeni hedef 1 milyonu aşmak, aksaklıklarımızı gördük, Teknofest 2.0 ile milyonların gönlüne girmenin yolunu bilir olduk. Turkuvaz Grubu olarak; içtenlik, adanmışlık, inanç ile çalışan bu takımın paydaşı olmak muhteşemdi.

Teknofest, uzay yarışında bizleri, izleyici olmaktan çıkarıp sahaya sürdü. Biliyorum ki binlerce gencimiz, uzaya gitmenin yüzlerce yolunu bulacaktır. Yukarı bakan nesil Türkiye'ye hayırlı olsun.



Yıl boyu çalışsın

Teknofest'in ikonu haline gelen ve "ayakları yere basmayan ilk festival" mesajını milyonlara taşıyan bu dikey rüzgâr tünelinin, gelecek yıla dek, şehirleri dolaşıp, aralıksız çalışmasını öneriyorum.