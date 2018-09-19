ŞEREF OĞUZ

Türkiye ve Rusya'nın İdlib'de Silahsız Bölge kararı, Suriye'de kalıcı barış yolunda atılmış dev bir adım oldu. Kararlı liderlik ve başarılı diplomasi sayesinde ülkemiz, sonuçları ileride daha net görülecek bir kırılmayı sağladı.

GÜVENLİK; İdlib, ülkemizin güvenliğini sınırın bir karış ötesinden başlatma stratejisi gereği stratejik bölgeydi. Teröre koridor açma gayretindekilerin Soçi mutabakatına üzülmesi bu yüzden... Başta Hatay olmak üzere vatanın toprak bütünlüğünü sağlamada, İdlib yeni Çanakkale olabilirdi.

İNSANİ BOYUT; Çatışmasızlık bölgesi sayesinde burada diken üstünde duran İdlib halkı, muhtemel bir savaşta, Türkiye'ye doğru yola çıkacaktı. Etrafındaki batan ulusların cankurtaran filikası ülkemizde şu anda 4 milyonu aşkın misafirimiz var iken ilave 2 milyon mülteciye daha kucak açacaktık. Bu insanların katledilmesi ve insanlık dramı riski de ortadan kalkmış oldu.

PETROL HATTI; Kuzey Irak'ta yıllık 80 milyar $'ı aşan petrol ihraç potansiyelinin Lazkiye limanından Akdeniz'e inmesinde İdlib, büyük önem taşıyor. Bu hatta Türkiye'yi dışarıda bırakacak oyun planları da rafa kalkmış oluyor.

EKONOMİ; Kalıcı barışın en büyük vaadi, insanlık dramına son vermek kadar bölge halklarının hasarlarını gidermek, onları yeniden normal hayata hazırlamak ve harap olmuş beldeleri yeniden mamur kılmaktır.

RESTORASYON: Tahminen 1.5 trilyon$'lık bir barış ekonomisinden söz ediyoruz. Düne kadar barış masalarında restorasyon müteahhitleri masasına oturtulmayan ülkemiz bu defa masa kurucu ve geliştirdiği kabiliyetler, doğal yakınlık gibi unsurlar sayesinde ekonomik sıçramayı da sağlayabilir.

NETİCE; kalıcı barış yolunda Türkiye'nin diplomatik başarısı, sadece bizler ve bölge için değil, daha sakin bir dünya için umut vermiştir.