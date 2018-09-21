ŞEREF OĞUZ

Yeni Ekonomi Programı dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklandı ve 3'lü ayağa dayandırıldı:

Dengelenme, disiplin ve değişim... İlk etkisi, dövizde ve fiyatlardaki oynaklığın beslediği belirsizliği azaltma yönünde...

10 yıldır yaşanan küresel türbülanstan güçlenerek çıkan az sayıdaki ülkelerden biri Türkiye ve şimdi dünyayı saran ateşin ısıttığı ekonomileri dengeye oturtma yolunda olağanüstü gayretimiz söz konusu...

Açıklama sonrası çok sayıda sanayici, işadamı, tüccar ve sektör temsilcisiyle konuştum.

Toplantıyı izleyenlere "nasıl buldunuz?" sorusunu yönelttim. Orta payda Yeni Ekonomi Programı'nın eyleme yönelik umutları canlandırdığı tespiti oldu.

Bunun anlamı, dengelenme başlığı altında ekonomiyi ısıtan unsurların, piyasaların da beklentisi doğrultusunda tasarlandığıdır. Büyüme için getirilen yeni hedef, "temkinli" gidişe işaret ediyor.

Disiplin, özellikle mali alanda ihtiyacımızdı.

Biliyoruz ki disiplini kaybeden her yürüyüş, hayırlı sonuç vermiyor ve bu program ile bunun altı kalın çizgilerle çiziliyor.

Değişimi ben daima "daha iyi bir yarın uğruna, dünü geride bırakmak" olarak tanımlamıştım. Yeni Ekonomik Program'da ihracatta katma değer odaklı değişime dikkat çekiliyor.

Dün katıldığım Teknofest'e gelen yüz bine yakın genci gördükçe bu değişimin aslında başladığını görüyor ve Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomik Program ile sürecin hızlandırılacağını anlıyorum.

10 yıldır bu alanda gayretimiz vardı.

Bıkmadan usanmadan Araştırma ve Geliştirme için kaynak ayırıyoruz. TİM'de Mehmet Büyükekşi'nin 6 yıldan bu yana iğneyle kuyu kazarcasına inovasyon, tasarım ve markalaşamaya yönelik gayretlerini hatırlıyor ve diyorum ki; değişim mayası tutmuş.

Yeni Ekonomi Programı'nın kamuoyunda daha iyi anlaşılması ve sadece hükümetin değil fakat aynı zamanda sivil toplum örgütlerinin, Anadolu'daki kurumların bu programa yönelik akort adımlar atması hayati öneme sahiptir.

Programın gücü, ihtiyaca cevap vermeye yönelik içerik zenginliği kadar buna uyulması, hayata geçirilme sürecine geniş katılımdan gelir. Şimdi bizler bunu sağlamalıyız.