ŞEREF OĞUZ

Bu soruyu, 6'ncı Zekâ ve Yetenek Kongresi'nin açılışında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk soruyordu; "hiç 200 alan çocuk görmedim. En fazla 100 alıyorlardı."

Aslında bizim sınıflarımızda 200- 300 alacak çocuklarımız var. Fakat biz onlara diyoruz ki, en fazla notumuz 100 sen de onlarla idare et.

Aslında çocuk '"ben dünya çapında birisi olabilirim, sıçrama yapabilirim'" demek istiyor. Fakat biz onu 100'le sınırlandırıyoruz…

Türkiye Zekâ Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı; böylesi etkinliklerle zekâ ve yetenek konusunu eğitim, iş hayatı ve sosyal hayatta ön plana çıkarmaya çalıştığımızdan söz ediyor; "eğitimde sadece bilgi odaklı bir müfredat ya da sınav sistemi yerine; yaratıcılığı, zekâyı, yetenek ve beceriyi de merkeze alan bir eğitim yaklaşımını savunuyoruz."

Bundan 25 yıl önce Türkiye Zekâ Vakfı'nı kurarken amacımız, ülkemizin en değerli sermayesi olan zeki ve yetenekli insanlarımızı görünür kılmak ve onları ülkemizin yarınına katmaktı. Çeyrek asırda geldiğimiz nokta, memleketin 81 ilinden gelen, biletiyle katkı sunmakla kalmayıp gönüllü olan bin 500'e yakın genç oldu.

Benzer enerjiyi, geçen hafta İGA'nın yeni havalimanı şantiyesinde toplanan beş yüz elli bin gencin oluşturduğu Teknofest heyecanında gördük.

Aramızda, değil 100 üzerinden 100, daha fazlasını alabilecek zeki ve yetenekli gençlerimiz var. Bu varlığımızı ülkenin yarınıyla ilişkilendirdiğimiz ölçüde yükseleceğiz.

Ziya Selçuk'un dünkü kongre konuşmasında eğitimde atılım beklentisinin yüksekliği gündeme geldi. Selçuk;

"çok uzun yılların birikimi olan birtakım sorunların çözümü için zamana ihtiyaç var. Bir taraftan da çok engel olmaya çalışanlar var. Biri başarısızlık olsa çok mutlu olacaklar var."

Charlie Chaplin'in bir sözü var, "sana engel olmaya çalışanlar başaracağına en çok inananlardır." Eğitimi sadece endüstrinin ihtiyaçları olarak kurgularsak eğitim 4,0 da 5,0 da desensiz; bu eğitimin kaç sıfır yenik olduğunu gösterir sadece.

Kongre'nin bugünkü bölümünde ben, zeki ve yetenekli insanlarımızın geçmişte nasıl harcandığını hatırlatacak ve aynı hataları tekrarlamamak için yöntemler önereceğim.