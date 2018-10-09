ŞEREF OĞUZ

Bankalar Birliği'nden doğru zamanda doğru bir karar; 15 milyon liradan az kredi borcu olan reel kesime 6 ay ödemesiz, 2 yıl vadeyle yapılandırma imkânı… Doğru zaman zira dövizdeki hareketliliğin yol açtığı zamanda yapıldı. Doğru karar zira sayıları 3 milyonu bulan işletmelerin nefese ihtiyacı vardı.

Hatırlayalım; Bankalar Birliği geçen ay 100 milyon TL'nin üstü borcu olan şirketler için yeniden yapılandırma planı devreye sokmuştu. Böylece büyükler soluklandı. Şimdi de 15 milyon TL'nin altında borcu olan küçük şirketlerin nefes almalarına yönelik tavsiye kararı çıktı.

Ekonomide dengelenme sürecinin yaşandığı bu dönemde iyi niyetle alınan karar, son derece gerekliydi. Çünkü iç talepte daralma yaşanırken, kurdaki artış nedeniyle firmaların bazıları ödeme güçlüğü çekiyordu. Böylesi firmalar, yapılandırmadan yararlanıp nakit akışını sürdürebilecek.

Alınan kararın önemi büyük. Fakat konkordato uygulamasında olduğu gibi suiistimallerin de yaşanması, uygulama sürecindeki en büyük tehlike...

Zira bazı firmalar ödeme gücü ve kabiliyeti olmasına rağmen, yüksek faiz ortamından yararlanmak için konkordato ilan ettiği gibi, bu borç yapılandırmasına da başvurabilirler.

Kararın kritik başarı faktörü; KOBİ'lerin iyi niyetinde… Ekonomi yönetiminin iyi niyetle aldığı, küçük şirketleri soluklandıracak bu düzenlemelere başvuran firmaların da iyi niyetli olması gerekiyor. Aksi halde sıkıntının KOBİ'den bankalara aktarılması gibi netice doğabilecektir.

Nimeti alıp külfeti öteleme eğilimindeki kurnazlara karşı tedbir nedir; bakmak gerekiyor. Ancak testiyi kıranla suyu getireni ayırt edemeyince, kaynakları ve zamanı israf etmiş oluruz ki ekonominin dengelenme sürecinde böylesi ek külfetlere katlanamayız.