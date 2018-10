Dünyanın en büyük limanına büyük ödül

Modern İpek Yolu'nun en stratejik yatırımlarından biri olan Türkmenistan devleti tarafından Gap İnşaat'a yaptırılan Hazar Denizi kıyısındaki Uluslararası Türkmenbaşı Limanı'na Amerika'dan dünyanın en prestijli ödülü geldi. Türkmenistan'ı dünya lojistiğinde merkez haline getirecek liman, New York merkezli ENR tarafından "Global Best Projects" yarışmasında 'havalimanı/liman' kategorisinde birinci oldu. Liman, "Best of Best" yarışında da ilk üç içinde yer aldı.



İPEK YOLU'NUN KALBİ

Ödül töreninde konuşan Çalık Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Gürler, Mayıs 2017'de hizmete açılan Uluslararası Türkmenbaşı Limanı'nın dünya ticaretinde Modern İpek Yolu'nun 'kalbi' olarak kabul gördüğünü belirterek "Türkmenistan'ı dünya ticaretinde çok önemli bir lojistik merkez haline getirecek olan liman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'un öncülük ettiği kalkınma vizyonunun bir parçası. Altyapı, üstyapı, sağlık ve endüstriyel tesislerin yatırımına hız veren Türkmenistan, dünya ticaret lojistiğinde çok önemli bir merkez olacak" dedi. Liman, Asya ve Avrupa arasındaki kargo teslimat süresini 45 günden 15'e indiriyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerindeki tren yolu tamamlandığında mallar kesintisiz bir şekilde Avrupa'ya sevk edilecek.



GUINNESS'TEN ÇİFTE REKOR

HAZAR Denizi etrafındaki en büyük liman olma özelliği taşıyan Uluslararası Türkmenbaşı Limanı, eksi 27 metre kod seviyesiyle 'dünyanın en derinine kurulan liman' özelliğini de taşıyor. Bu özellikleriyle Guinness Rekoru'nun da sahibi.