ŞEREF OĞUZ

Soru şudur: 2023 hedefleri kadın gücü olmadan gerçekleşebilir mi? Cevap ise her geçen gün daha da netleşiyor: "Asla gerçekleşemez." Zira 12 silindirli performans aracının, 6 silindiri devre dışı kalmış", ülkemiz potansiyellerine erişememiştir.

Geçen hafta Mardin'deki "Bir Dünya Kadın" zirvesinde yine aynı konuyu tartışmış, geçen ay UNESCO'nun araştırmalarında kız çocukları eğitimi üzerinden benzer neticeye varmış ve önceki gün Manisa "Türkiye'nin Kadın Gücü" buluşmasında yine bu düşünce şekillenmişti:

Kadını dışarıda bırakan hiçbir kalkınma modeli, sürdürülebilir olamaz.

Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'ndaki toplantıda TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nilgün Aksoy'u dinliyoruz; "yerel kalkınmanın lokomotifi olarak bizler, ekonominin üretken yüzünün de temsilcisiyiz" diyor.

Düşyeri'nin Düşişleri Bakanı ve Pepe çizgi filminin tasarımcısı Ayşe Şule Bilgiç'i dinlerken, kadın girişimcilerin önlerine çıkan veya çıkarılan engellere rağmen hedefe varmalarındaki mucizeyi fark ediyoruz; "asla vazgeçme, inandığın yolda ilerle, kolay olmayabilir ama mümkün." Kız kardeşim projesiyle kadın girişimine destek veren Coca-Cola'nın Sürdürülebilirlik Müdürü Tülin Kara Özger, dokundukları hayatlarla oluşan değerleri hatırlattı bize: "Daha fazla kadın, daha çok üretim." Reka'nın sahibi İrem Günercan'ın kendi girişim macerası da aynı neticeye ulaştırdı bizi: "Dene, başarıyorsun." TOBB Genç Girişimciler Kurulu'ndan Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır ise hem kadın hem de girişimci olan bu toplumsal enerjinin, yol boyu başına gelebilecek olumsuzlukları aşmada nasıl ilerleyebileceğimizi örneklerle sundu bize.

Nefise Şükran Füzün, Akhisar'daki zeytin üzerinden tarımsal kalkınma hamleleriyle yerel bazda da olsa Türkiye'nin kadın gücünün başarı örneklerini çoğaltmak gereğine vurgu yapıyor ve girişimciliğin daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu hatırlatıyor.

Baştaki soruyu yineleyip cevabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle aktarıyorum:

"2023 hedefleri kadınımızın gücü olmadan gerçekleşemez."