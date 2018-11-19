Şeffaf ve güçlü Devlet AŞ

Türkiye’nin Varlık Fonu yönetim yapısındaki değişimin ardından yeni ve güçlü bir yapıya bürünüyor. Malezya kamu fonu Khazanah tecrübesiyle fonun başına gelen Zafer Sönmez, yeni dönemi iki kelimeyle özetliyor: Şeffaflık ve hesap verebilirlik...

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, ana değerlerinin altını şöyle çiziyor; "şeffaflık ve hesap verebilirlik." Fon'un Akmerkez'deki ofisinde Zafer Sönmez ile Varlık Fonu'nun yeni yapısını konuştuk. Zafer bey, bana ve Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'a, Fon'un bu yeni ve güçlü yüzünü, seminer formatında, beyaz tahtaya çizerek anlattı. Tahtaya ilk olarak şu soruyu yazdı: Türkiye Varlık Fonu ne değildir? Sönmez neler olmadığını şu vurgularla özetliyor: "Banka değildir, borç vermez. Merkez bankası değildir, para politikası belirlemez. Hazine değildir, devlet için borç bulmaz. Emeklilik fonu değildir, maaş kesintisi havuzu olmaz. Özelleştirme İdaresi değildir, öyle bir amacı da, yetkisi de yoktur." Devamında ise ' Varlık Fonu nedir?' sorusunun cevabını dinledik. Sönmez üç noktaya dikkat çekiyor: "Türkiye Varlık Fonu, Türkiye'nin sermaye çözüm platformudur. Bunun yanı sıra Türkiye'nin stratejik yatırım platformu ve Türkiye'nin büyük ve stratejik yatırım partneridir."



PIRLANTALARIMIZ VAR

Sönmez bu noktada Arda Ermut'un başında bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ni de atıfta bulunarak; "Türkiye'nin büyük ve stratejik yatırım partnerliği konusunda birinci sırada Yatırım Ofisi, ikinci sırada biz geliyoruz" diyor. Tahtaya bir bina çizen ve çatının tepe noktasına işin adını büyük harfle DEVLET A.Ş. olarak koyan sönmez sözlerini şöyle sürdürdü: "Burayı devletin özel sektör mantığı ile çalışan holding şirketi olarak tanımlıyoruz. Biz şu anda bir ev inşa ediyoruz." Evin bölümlerini isimlendirip, içini de açan Sönmez, "örneğin portföy şirketleri: 'Bize stratejinizi anlatın' deyip, kendilerine nasıl katkı verebileceğimiz konusuna kafa yoracağız" diyor ve devam ediyor; "Bir başka örnek THY... Uçak almayı THY'yi yönetenler bilir. THY'yi yönetenlere karşı "ukala" tavrımız olmayacak. Varlık Fonu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sayın Cumhurbaşkanımıza anlatırken de tahta istedim. Bu şekilde anlattım. Öncelikle Varlık Fonu bünyesindeki şirketleri tek tek anlamaya çalışacağız. Hep, 'Şirketlere nasıl katkıda bulunabiliriz, nasıl değer katabiliriz' çabasında olacağız." Şu anda Türkiye'deki birçok şirket gibi Varlık Fonu'na bağlı şirketlerin piyasa değerlerinin çok düşük olduğuna da dikkat çeken Sönmez'in konuşmasından şu konular belirginleşiyor; "deyim yerindeyse toprak altında, çamura bulanmış pırlantalarımız' var. Biz o pırlantaları parlatacağız. Bünyemizdeki şirketleri 3 tipte topladık. Ana iş, hibrit iş ve civar işler. Bunların bir kısmı 'ölü toprağı' serilmiş gibi. Bazı işler de lisansı alınmış ama şirketleşmemiş durumda.Elindeki kalem üzerinden anlatırsam: Bu kalem şu anda 1 lira mı? Biz alıp, belki bir anlamda altın kaplama yapıp daha değerli hale getireceğiz." Sık sık Kuala Lumpur ve İstanbul'da görev yaptığı Malezya Varlık Fonu "Khazanah"ı örnek gösteren Sönmez'in, gündeme sıkça gelen stratejik yatırımlara ilişkin sözleri şöyle; "Kanal İstanbul, elektrikli araç gibi yatırımların bir parçası olabiliriz. Yerine göre "girişim sermayesi görevi de üstlenebiliriz. Kendi şirketlerimizi büyütme işini başkalarına bırakmayacağız. 'Girişim sermayesi' olarak girdiğimiz şirketlerin yönetiminde olacağız."



GURUR DUYULACAK İŞLER OLACAK

TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez, ana değerlerinin Şeffaflık ve hesap verilebilirlik olduğunu sıkça vurguluyor. Ayrıca Mayıs 2019'da medya önüne çıkmayı planladıklarını belirtiyor ve ekliyor: "2018 sonuçlarımız o toplantıda anlatacağız. Burada toplumun gurur duyacağı şeyler olacak."



STRATEJİK YATIRIMLARA SIRT DÖNMEYECEĞİZ

Sönmez, Malezya'nın devlet fonu Khazanah'ı örnek gösteriyor: "Gordon Büyüme Modeli olarak bilinen yöntemi esas alacağız. 'Akıllı, doğru, makul' borçlanma ile büyümek mümkün. İşin başında 'Varlığımız mı var ki Varlık Fonu kuruluyor' 'Petrolümüz mü var ki gelirlerinden oluşan fon kuralım.' Oysa Koç Grubu, İş Bankası Grubu, Oyak nasıl büyüdü? Doğru, akıllı borçlanma ile büyüdüler... Özellikle Oyak ve İş Bankası Grubu'nun büyüme modeli örnek alınabilir. Varlık Fonu'nun petrole ihtiyacı yok. Khazanah, 2004'te 10 milyar dolarlık büyüklüğe sahipti, bugün 40 milyar dolara çıktı. Stratejik yatırımların içinde yer alırken yüksek getiri odaklı olmayacağız. Diğerlerinden kazanıp, oraya yatıracağız."



FORMULA 1 PİSTİNE ÇIKACAĞIZ

Singapur'un Varlık Fonu Temasek ile Malzeya'dan Khazanah'ın tecrübeleri önemli. Temasek'te 10 yıl uyku dönemi olmuş. Bugünlere gelişi 45 yıl sürmüş. Khazanah'ın 25 yıllık geçmişi var. Sönmez, "Türkiye Varlık Fonu'nu ilk kuran ekipte yer alanlara da teşekkür ederim. Bizden öncekiler bu arabayı mevcut haliyle otobana çıkarmışlar. Biz şimdi Formula 1 pistine girmeye bakacağız. Bizden sonrakiler de alıp uzaya götürsün" sözleriyle tecrübenin önemini özetliyor.



YETENEK HAVUZU OLUŞTURULACAK

Zafer Sönmez, son olarak ise şu noktaların altını çiziyor: "Sahibi olduğumuz şirketlerde para var, bizde neden para yok, demeyeceğiz. Şirketler temettü verirse, o şekilde para gelir. Varlık Fonu'nun büyük kadrolara ihtiyacı yok. Malezya'da Khazanah 500 kişi ile faaliyetini sürdürüyor. Burası da kalabalık olmayacak. Burada bir yetenek havuzu oluşturup insan ihraç edeceğiz."



PROTON TEDAVİSİ UYGULAYACAĞIZ

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, konuşmasında tahtaya bir başlık daha ekliyor; 'Piyasa derinleştirme ve iyileştirme' adındaki bu başlığın ayrıntıları da oldukça dikkat çekici: "Döviz yükseldi, Varlık Fonu döviz satsın türünden yaklaşımlar olmayacak. Ya da 'Borsa İstanbul düştü, hisse alımları yapıp yükseltmeye çalışın' denmeyecek. Biz, sermaye getirisi peşinde olacağız. Kanser tedavisindeki yeni yöntemleri uygulayacağız. Biz kanserli hücreye kemoterapi yapmak yerine proton tedavisi uygulayacağız. Çünkü, proton tedavisi, sadece kanserli hücreye yönelir, vücudu sarsmaz."