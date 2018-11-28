Dijital kâğıt çağı

Türkiye’de bir Ar-Ge merkezi açarak 5G, nesnelerin interneti, siber güvenlik gibi alanlara odaklanan Samsung, katlanabilir ekran teknolojisi ile geleceğin kültür dünyasını şekillendirmeye hazırlanıyor

Katlanabilir ekran üretimi, geleceğin kültür dünyasını şekillendirecek. Teknoloji, ormanları tüketen geleneksel kağıt yerine şimdi dijitalini üretiyor. Telefonla başlayacak olan süreç, kitaptan gazeteye yeni bir çağın kapısını aralıyor. SABAH, Samsung'un gelecek teknolojilerini, yerinde inceledi. Araştırma ve geliştirme merkezini bize açan Samsung'un dünyadaki sayılı Ar-Ge merkezlerinden birini de Türkiye'de açacak. Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, "Güney Kore ile Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel bağlar, gezegenin farklı alanlarında birlikte iş yapmamızı kolaylaştıracak" diyor.



TÜRKİYE'DE AR-GE MERKEZİ

Samsung Electronics Ar-Ge Merkezi, Türkiye Ankara'da, Türkiye'nin en köklü teknik üniversitelerinden Orta Doğu Üniversitesi Teknopark bünyesinde henüz yeni kurulmuş durumda. DaeHyun, "385 metrekarelik bir alanda kurulu olan merkezimiz Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun ana merkezinin yanında yer alıyor ve teknoloji şirketlerinin kümeleşmesi için özel olarak tasarlanmış bir teknopark yerleşkesini oluşturuyor. 15 Kasım itibarıyla öncül operasyonlarını devreye alan Samsung Türkiye Ar-Ge Merkezi, 2019'un ilk çeyreği içinde tüm fonksiyonları ile çalışmaya başlayacak. O tarihe kadar gerekli altyapı tamamlanacak ve kalifiye Türk Ar-Ge mühendislerinin işe alım süreci sonuçlandırılacak. Merkezimiz öncelikli olarak 5G, nesnelerin interneti, knox-bazlı ugulamalar, siber güvenlik ve dijital eğitim konularında çalışmalar yapacak" dedi.

DaeHyun, "Şirketimizin itici gücü vizyonumuz. Biz, insanların neye ihtiyaçları olduğunu, ne istediklerini iyi anlamak isteriz; sonra isteklerini karşılamak için teknolojinin sınırlarını zorlarız. En sonunda da gerçekleştirdiğimiz inovasyonun herkesin hayatına değer katması için tasarımı devreye alırız. Tasarım, insanlara ilham verici ürün ve hizmetlerle yeni deneyimler yaşatmamıza olanak tanır" şeklinde konuştu.



AR-GE'YE 14.9 MİLYAR DOLAR

Global olarak toplam 73 ülkede 320 binden fazla çalışanı ile faaliyet gösteren Samsung'un, 35 Ar-Ge merkezi ve yedi tasarım merkezi bulunuyor. Aynı ürünün herkese hitap etmeyebileceği bilinciyle, yerelleştirme yaklaşımını hayata geçirmek için dünyanın farklı yerlerindeki 7 tasarım ofisinde bin 500 tasarımcı çalışıyor. Samsung Ar-Ge çalışmalarına yılda yaklaşık 14.9 milyar dolarlık yatırım yapıyor. Bu, günde yaklaşık 40.7 milyon dolara karşılık geliyor.



Teknoloji tarihi müzesi; insan zihni ve ihtiyaçlarının gelişimini de gözler önüne seriyor. Türkiye Güney Kore ile aynı süreçte kalkınma yarışına başladı ancak Kore'nin başardığı bizden daha fazla Ar-Ge'ye ve bilime yatırım yapma oldu.