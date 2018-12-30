ŞEREF OĞUZ

Teknoloji şirketlerinin bugün sadece insanların hayatını kolaylaştıracak teknolojiler geliştirmekle mükellef olmadığını hepimiz biliyoruz. Onların gündeminde insan odaklı projeler çok büyük bir yer tutuyor. Hatta bunu yapmayan şirketlerin ömrünün çok uzun olmayacağını kestirmek için kâhin olmaya da gerek yok.

Bunu dünya teknoloji devi Samsung'un Güney Kore'nin Başkenti Seul'deki merkezinde bir kez daha gördük… Samsung, bundan tam 24 yıl önce Kore Sosyal Hizmetler ve Yardım Bakanlığı'nın onayını alarak bir sosyal yardım kuruluşu olan Rehber Köpek Okulu'nu açmış.

Okuldan yılda 15 rehber köpek mezun oluyor ve görme engellilere bağışlanıyor. Sıkı durun bir rehber köpeğin eğitimi tam 100 bin $'ı buluyor. Samsung, hayvanların iyiliği ve sağlığı için çaba harcamayı kurumsal kültürünün bir parçası olarak görüyor.

Burası tamamı bir özel şirket tarafından finanse edilen dünyanın tek rehber köpek okulu… Amacı, Güney Kore'nin görme engelli yurttaşlarının daha bağımsız ve kendi kendine yeterli bir hayat sürmelerini sağlamak. Okulda yaşama ve tüm canlılara saygı ruhunu geliştirme amacıyla gönüllüler de görev yapabiliyor.

Rehber köpekler genellikle labrador cinsi köpeklerden seçiliyor. Eğitim, köpek 7 aylıkken başlıyor ve 2 yıl kadar sürüyor. Eğitimin en önemli kısımlarından birini ise hayvanlara dışarıdan gelen saldırılara karşı saldırgan davranmamak oluşturuyor.

Görme engelli kişiler eğitimini tamamlayan köpeklerle okulda 2 hafta vakit geçiriyor. Sınıfta kalan köpekler gönüllü ailelere veriliyor. Sınıfı geçenler ise 10-12 yaşlarında emekliye ayrılıyor. Bu işi büyük bir titizlikle yürüten Samsung, emekliye ayrılan köpekleri de yakından takip ediyor.

Gönüllü ailelerin yanında mutsuz oldukları tespit edilen köpekler ailelerden geri alınıyor. Bu girişimine büyük önem veren Samsung, insanlar ve ev hayvanları –özellikle köpekler– arasındaki güçlü ilişkilerin, daha güzel ve daha az ben-merkezci bir dünyanın oluşmasına katkıda bulunacağına inanıyor.

21. yüzyılın hız kazanan teknolojik gelişmeler ve yoğun iş ortamında hayvanlarla güzel ilişkileri, daha yumuşak, daha duyarlı ve daha bütünsel boyutla bakan bir dünya için gerekli görüyor.

Hayvan Sahiplendirme Programı kapsamında Samsung çalışanları köpek sahiplenebiliyorlar ve köpekleri aile hayatlarının ayrılmaz bir parçası kılabiliyorlar. Böylece çocuklar da yarının sorumlu hayvan sahipleri ve hayvan severleri olarak yetişiyor.

Canda özür olmaz, bedende engel olur. Görme engellilerimiz için böylesi projeler üretmeliyiz. Ama öncelikle rehber köpeklerin kamusal alanlara girişine izin vermekle işe başlayabiliriz. Zira pek çok AVM veya mekân sahibi, engelliye en büyük engelin bizzat kendisi oluyor.