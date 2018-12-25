ŞEREF OĞUZ

Arazi toplulaştırma, bana göre Cumhuriyet tarihimizin en önemli reform adımı... Yeterince uygulanmasa da yaygınlaşması halinde Türkiye'nin varacağı dorukların habercisi gibi...

MÜSİAD'ın Tarımda Kalkınma toplantısında "Türkiye'de güzel şeyler oluyor" dedirtecek pek çok proje dinledim. Ancak hiç biri, Yozgat'ın Kadışehri ilçesi Kabalı köyünde başarılanlar kadar çarpıcı değildi.

Yapılan, son derece sade anlatımla şu:

Köyde birleştirilen tarlalar sayesinde 5 bin dönümlük meyve bahçesi oluşturuluyor, ölçek ekonomisinin nimetleri yağmaya başlıyor; Yozgat göç verirken 476 olan köy nüfusu 563'e çıkıyor, büyük kentlerden göç geri geliyor.

Köydeki 230 olan traktör sayısı, toplulaştırma sayesinde 14'e iniyor. Daha önce köy parçalı arazisinden 2 yılda bir alınan 500 ton buğday hasadı yerine şimdi 5 bin ton meyve, yılın 12 ayı çalışan 45 kişi, sezon içinde günlük 600 istihdam...

Peki, nasıl oldu bu? Öncelikle bu işe inanmış ve kendini buna adamış bir insan var: Fahrettin Aksakal. Kabalı Meyve Bahçesi Müdürü Fahrettin Bey, 9 yıl önce 803 tarla sahibini ikna edip 25 yıllığına bu arazileri kiraladı. Oluşturulan elma, kiraz ve şeftali plantasyonu sayesinde köylüler, sigortalı maaşlı hale geldi.

350 kişiye ait, miras yoluyla bölünerek halı saha büyüklüğüne inmiş araziyi birleştirmek, ortaya koyduğu neticeler açısından tarımsal kalkınmada mucize niteliği taşıyor. Kabalı'da olan biteni kamu spotu yapmak ve projenin lideri Fahrettin Bey ağzından bu örneği ülke genelinde çoğaltmak şart.

Şart zira şimdiki haliyle tarım, onca teşvike rağmen arpa boyu gelişebiliyor.

Kendi hazinesinin dilencisi olmaya gerek yok. Fahrettin Bey'in başarısı artık sır da değil. Darı ambarı üzerinde açlıktan ölen tavuk olmak, kaderimiz değildir.

Bir kişiye istihdam oluşturmak için devletin harcaması gereken, Yozgat bölgesinde 341 bin lira iken, Kabalı köyü örneğinde bu istihdam kişi başına 48 bine düşüyor. Teknolojik altyapıyla sulama, gübreleme, TIR bazında ilaç alabilme, her 2 yılda traktör yenileyip kapısında gösteriş için tutan çiftçi yerine 6 yıldır kullanma imkânı...

Bitmedi; devletin sırtına yük köylüden devletin sırtından yük alan modelin hayat bulması da cabası... Fahrettin Bey, modelin geliştirildiğini, üretim hedefinin 20 bin tona varacağını ve bu sayede 75 bin adam/gün istihdam kapasitesine varacaklarını söylüyor.

Gördüğüm şudur: Fahrettin Bey, "söyleme, yap-göster" dedi ve biz de gördük hayran kaldık. Şimdi bize düşen, tarımda Kabalı köyü mucizesini çoğaltmak Anadolu sathına yaymak olmalıdır.