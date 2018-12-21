Cari fazla ile birlikte kur baskısının azaldığını vurgulayan Sabancı Holding CEO’su Göçmen, “Yatırım yapmak dün doğru ise, bugün dünden daha doğru. Türkiye’nin potansiyelini kimse elinden alamaz” diyor

Her ne olursa olsun, ben geleceğe olumlu bakarım" diyen Sabancı Holding Holding CEO'su Mehmet Göçmen, son dönemde ekonomide yaşanan sıkıntı ile ilgili olarak, "Türkiye'nin özellikle kamu tarafında krizi yönetme becerisi var. Şimdi özel sektörün de bunu öğrenmesi gerek" tespitinde bulundu. Göçmen, kamuya düşen görevin, sıkıntılı süreci yönetmekle birlikte büyümenin yeniden ivme kazanması için adım atmak olduğu görüşünde.



KUR BASKISI AZALIYOR

Dünyadaki mevcut konjonktürün, Türkiye'nin kaynak maliyetini yükselttiğine dikkat çeken Göçmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu durumda içeride herkes birbirine borç veriyor. 'Cari fazla' verilmesi, bunun olumlu tarafını oluşturuyor. Dolayısıyla kur baskısı da azalıyor." "Türkiye, önümüzdeki dönemde teknolojisi yüksek, katma değerli ürüne dönük yatırıma odaklanmalı" diyen Göçmen, bu yatırımların fazla istihdam yaratmadığına işaret ederek, öne çıkarılması gereken 4 ana alanı şu şekilde sıraladı: Tarım, turizm, sanayi ve yurtdışı müteahhitlik...



YATIRIMLAR SÜRMELİ

Göçmen, Sabancı Grubu'nun yatırım yaklaşımını ise şu şekilde özetledi: "Yatırımlar aralıksız sürmeli. Yatırım yapmak dün doğru ise, bugün dünden daha doğru." Göçmen, Sabancı Grubu'nun 12-13 şirketinin halka açık olduğunu anımsattı: "Hisselerin 3'te 2'sinden fazlası da yabancıların elinde." Akbank'ın sektördeki gücüne dikkat çeken Göçmen, "Dünyada ulaşamayacağımız finansal çevre yok. Nitekim, EnerjiSA'da çok başarılı bir halka arz yaptık. EnerjiSA gibi örnekleri çoğaltıp yeni bir Türkiye hikâyesi yazalım" önerisinde bulundu. Göçmen, dünya devi yabancı ortaklarını anımsatıp, Türkiye'nin potansiyeline vurgu yaptı: "Türkiye'nin potansiyelini kimse elinden alamaz."







ENERJİDE YENİ HALKA ARZ

Son dönemdeki sıkıntılara karşı, içdış pazar dengesini sağladıklarına işaret eden Göçmen, "Enerjide yılda 1 milyar dolar operasyonel kâr yaratıyoruz. EnerjiSA Enerji'yi halka açtık. Üretim tarafını da 2020-2021'de halka açmayı hedefliyoruz" dedi. Göçmen, grubun enerji sektörü portföyünün iyi olduğunu, "Özelleştirmeden alım yaparken TL borçlandık. Çünkü, elektrik dağıtım gelirleri TL ile" sözleriyle anlatıyor.



ABD SAVUNMA SANAYİSİNE GİRDİK

KORDSA'nın ABD'de 3 şirketi aldığını hatırlatan Göçmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Neden ABD'de şirket satın aldığınız" sorusuna verdikleri cevabı da paylaştı: "Aldığımız şirketler Boeing'e kompozit parça üretebiliyor. Üretimleri Boeing'den onaylı. Kordsa Mükemmeliyet Merkezi'nde benzeri üretimleri yapabiliyoruz. Ancak, onay almak 7 yıl sürüyor. California'da aldığımız şirketin F-35'e iş yapma onayı bulunuyor. Türk şirketi olarak ABD savunma sanayisinin içine girmiş olduk."



MAL VARLIĞIMIZ TÜRKİYE'DE

Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen, şu noktanın altını çizdi: Bütün mal varlığımız Türkiye'de. İşimizin yüzde 80'i regüle sektörlerde." Bağlı şirketlerinin pek döviz riski taşımadığına dikkat çeken Göçmen, "Holdingde döviz tutuyoruz. Orada konsolide ediyoruz. 2.7 milyar lira nakitimiz var" diyerek, Sabancı Grubu'nun sıkıntılı dönemde rahat olduğunu vurguluyor.