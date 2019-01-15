ŞEREF OĞUZ

Deloitte Türkiye'nin şirket birleşme ve satın alma raporuna göre 2018 yılı hacmi 12 milyar $'a erişti. Sayıları 256'yı bulan birleşme ve satın almalar, bir önceki yıla göre işlem sayısı %13 azalırken, toplam işlem hacmi %17 artmış durumda.

Stratejik yatırımcıların ve büyük ölçekli az sayıdaki işlemin öne çıktığı 2018'de en büyük on işlem toplam yıllık işlem hacminin %63'ünü oluşturmuş.

Yabancı yatırımcılar 74 adet işlem ile 7,6 milyar $'a tekabül eden işleme imza atarken, Türk yatırımcıların işlem hacmi ise 182 adet işlem ile yaklaşık 4,4 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiş.

Deloitte Türkiye Ortağı ve Finansal Danışmanlık Lideri Başak Vardar, yatırımcıların satın almalar yapmaya devam edeceklerine inanıyor.

Vardar'a göre önümüzdeki dönemde, küresel ekonomik yavaşlama beklentisi, ticaret ortamındaki belirsizlik, Türk şirketlerinin yüksek borçluluk seviyesi ve mevcut makroekonomik ortam ihtiyatlı yaklaşıma yol açacak.

Buna rağmen yatırımcıların stratejik perspektif ile Türkiye'de satın almalar yapmaya devam edeceği düşünülüyor

Teknoloji, finansal hizmetler, altyapı, gayrimenkul ve enerji sektörlerinde bazı büyük ölçekli işlemlerin gerçekleşmesi bekleniyor. Üretim, enerji, kimya ve yiyecek-içecek sektörlerinin de hareketli geçeceğini söylüyor Deloitte'in raporu...

Bu arada Türkiye'nin ilk uluslararası e-ticaret platformu olan Modanisa.com'un Dubai merkezli Wamda Capital ve Goldman Sachs'a satışı için Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunulmuş.

Raporun bana söylediği, çetin geçen 2018 yılında, satınalma ve birleşmelerin ulaştığı hacmin, dünya ticaret savaşının hızlanacağı bu yılda büyük sürprizleri de beraberinde getireceğidir.