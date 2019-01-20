Türkiye’den Netflix pekalâ çıkabilir

Teknoloji grubu NGN, bundan 14 yıl önce İstanbul'da kuruldu. Yurtiçi ve yurtdışındaki büyümesiyle dikkat çeken şirketin kurucu ortağı NGN Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Erol, şirketle ilgili şu bilgileri verdi: "Şirketi 2005'te kurduk. Öncesinde profesyonel yöneticiydim. Girişimciliğe adım attıktan sonra işimizi işbirlikleri ile kısa sürede büyüttük. Ardından 2013'te İsviçre merkezli ADM Ventures'tan yatırım aldık, yüzde 70 hissemizi bu gruba devrettik. Bu satınalmayla teknolojide iş ortağı olarak yanımıza Rus CROC'u da alarak piyasadaki çıkışımızı sürdürdük. Tüm bunların sonucunda Türkiye'de büyük çaplı data center (veri merkezi) yatırımımızı yapmaya karar verdik" dedi. Erol, Mayıs 2018'de açtıkları "Star of Bosphorus" isimli merkezle toplam yatırımlarının 150 milyon dolara ulaştığını anlattı. Firma bu merkezle şirketlere bulut, güvenlik, felaket kurtarma, yedekleme, veri depolama gibi uluslararası standartlarda servisler sağlıyor.



VERİ MERKEZİ ÇOK ÖNEMLİ

Dünya devi şirketler listesinde ilk sıralarda yakın geçmişte petrol ve enerji şirketlerinin bulunduğunu, son 10 yılda listelerin alt üst olarak ön sıralara teknoloji ve internet şirketlerinin yükseldiğini belirten İnanç Erol, bunun altında yatan sebebin 'data' olduğunu söyledi. Erol, datanın büyüdüğünü ve gelecekte de büyüyeceği için bu şirketlerin öne çıktığını anlattı. Türkiye'nin de bu anlamda ciddi potansiyel barındırdığına işaret eden Erol, Türkiye'nin global çapta veri merkezi üssü olmak için oldukça güçlü altyapısı (340 bin kilometre uzunluğunda fiber hattı) olduğunu ve rekabetçi fiyat avantajının olduğunu bildirdi. "Neden Türkiye'den bir Spotify, bir Netflix çıkmasın?" sorusunun yanıtı noktasında veri merkezi yatırımlarının önemine değinen Erol, ülkemizde oluşan datanın Türkiye'de kalmasının bu noktada atılacak ilk adım olduğunu söyledi.



HİZMET İHRACI YAPILIYOR

"Yurtdışında Ortadoğu ve Orta Avrupa'da işlerimiz var" diyen İnanç Erol, "Bu bölgedeki birçok ülkede faaliyet gösteren büyük şirketlerin verisini Türkiye'deki data merkezimizde tutuyoruz. Bu şirketler Tuzla'yı veri yedekleme merkezi olarak kullanıyor. Biz de bu yolla hizmet ihracatı yapıyoruz. Bu alanda ciddi büyüme hedefimiz var" dedi.



6 YILDA 12 KAT BÜYÜDÜ

2013'te ilk yatırımı aldıklarında 20 kişi olduklarını hatırlatan İnanç Erol, 2019'da istihdamda 200 kişiye ulaştıklarını söyledi. 2013'ten bu yana şirketin 12 kat büyüdüğüne dikkat çeken Erol, yeni projelerle yurtiçi ve yurtdışında iddialı büyüme stratejileri olduğunu anlattı. İstihdamda 3 yıllık hedeflerinin 750 kişiye ulaşmak olduğunu kaydeden Erol, 2019'dan beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.



50 MİLYON $'LIK ANKARA YATIRIMI

NGN Genel Müdür Yardımcısı Müfit Süer, "Başta bankacılık, finans, holdingler ve teknoloji şirketleri olmak üzere yaptığımız anlaşmalarla şu ana kadar kapasitenin yarısını doldurduk. Ülkemize çok inanıyoruz. Genç nüfus ve veri kullanımı müthiş bir potansiyel yaratıyor" diye konuştu. İlk hedefin Tuzla'da yüzde 80 doluluğa ulaşmak olduğunu aktaran İnanç Erol ise, "Bu rakama ulaştıktan sonra Ankara'da ikinci data merkezi yatırımını yapmayı planlıyoruz. Bu yeni projemizin büyüklüğü ise en az 50 milyon dolar olacak" dedi.