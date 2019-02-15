ŞEREF OĞUZ

Bildiğim şudur; her toplumda zeki ve yetenekli gençler vardır. Fakat toplumların kaderini; bu gençlere nasıl davrandığımız belirler. Ya devlet başa der, ufukların efendisi olursunuz ya da kuzgun leşe der, uygarlığın taşrasına düşersiniz.

Şükür ki artık zeki ve yetenekli gençlerimizle ufukların efendisi olma yolunda, işe yarar bir yöntemimiz var. Biz buna ayakları yere basmayan festival; TEKNOFEST diyoruz.

Geçen yılı hatırlıyorum. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar başkanlığındaki paydaş toplantılarında, "50-100 bin kişi gelse iyi bir başlangıç olur" görüşü hâkim kanaat idi. Fakat gerçekleşme, 550 bin kişi oldu ve bu sürprizden anladık ki, ufukların efendisi olacak nesil, gelmiş bile...

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFES mimarlarından Mehmet Fatih Kacır'ın bu yıla dair festival programıyla yarışmalara dair açıklamalar, çıtanın çok daha yükseğe konulduğunu anlattı bize. Nitekim bu yıl 1 milyon katılımcı hedefi de zaten yarına, teknolojiye, gökyüzüne dair iddialarımızın bir neticesi...

2018'de yüzden fazla etkinlikle gökyüzünü keşfettik, istikbalin göklerde olduğunu hatırladık, gelecek uzayda dedik ve dünyayı seyretmekle yetinmeyip, yarının dünyasını inşa edebileceğimiz özgüvenini kazandık. Cumhurbaşkanından temizlik görevlisine dek hepimiz aynı takımın parçası olduk ve başardık.

Bu yıl 17-22 Eylül arası Atatürk Havalimanı'ndayız. Teknofest 2.0 ile milyonların gönlüne girmenin yolunu bilir olduk. Turkuvaz Grubu olarak; içtenlik, adanmışlık, inanç ile çalışan bu takımın paydaşı olmak; muhteşemdi. Bu yıl da Sabah olarak ayağı yere basmayan festivalin tam destekçisiyiz.

Emin olduğum şudur; elin gıdasıyla halkımızı sürgit doyuramaz, elin ilacıyla hastamızı sürgit tedavi edemez, elin silahıyla da vatanımızı sürgit savunamayız. Üstelik elden gelen öğün olmaz o da vaktinde bulunmaz. Hele ki söz konusu ileri teknoloji, havacılık ve uzay ise bu alanlarda bizler varlık göstermeliyiz.

Teknofest; uzay yarışında bizleri, izleyici olmaktan çıkarıp sahaya sürdü. Biliyorum ki binlerce gencimiz, uzaya gitmenin yüzlerce yolunu bulacaktır. Yukarı bakan nesil; Türkiye'ye hayırlı olsun.