Cannes’ı değil Karadağ’ı seçti

Karadağ’da 800 milyon euroluk yatırımla hayata geçirilen Portonovi Resort haziranda açılıyor. Azmont Investments Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erentok, “Proje için Cannes’ı değil, Karadağ’ı seçtik” dedi

Türk yatırımcılar son yıllarda dünya turizminin parlayan yıldızı Karadağ'da birçok proje hayata geçiriyor. Azerbaycan'daki yatırımlarıyla dikkat çeken Ahmet Erentok da ülkedeki potansiyeli görerek rotasını Karadağ'a çeviren işadamlarından. 2012'de ülkede yatırım yapmak üzere Azmont Investments'i kuran Erentok, haziran ayında 800 milyon euroluk yatırımla hayata geçirdiği karma turizm projesi Portonovi Resort'u açmak için gün sayıyor.



260 DÖNÜM ARAZI

2 kilometrelik sahil şeridine sahip 260 dönüm eski bir deniz üssü arazisi üzerine kurulan tesis, Boka Koyu'nda yer alıyor. Azmont Investments Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erentok, "Cannes'da böyle bir şey yapar mısın?' deseniz, yapmam. Bölge olarak baktığın zaman, bölgede insanların gitmek istediği farklı bir yer olması gerekiyor" dedi.



YATIRIMCI ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR

Karadağ'ın 2023'te AB'ye tam entegrasyonunun beklendiğini anlatan Erentok, hükümetin yatırımcı çekmek için üzerinde çalıştığı ve 2019 yazında yürürlüğe almak üzere üzerinde çalıştığı Montenegro özel yatırım programı taslağı ilgili de şu bilgiyi verdi: "Ülkenin geliştirilmesine yönelik yapılacak pasaport uygulaması 2 bin kişi ile sınırlı. Ülkenin başkenti Podgorica ve sahil bölgelerinde minimum 450 bin euro, kuzey ve merkez bölgelerde minimum 250 bin euro yatırım yapılması gerekiyor. Ayrıca, gelişmekte olan bölgeler için de 100 bin euro fon ödemesi yapılması öngörülüyor. Buna ek olarak 50 bin euro müracaat parası veriliyor. Bir aile 4 kişiye kadar müracaat edebilir. İlk kişi 15 bin euro veriyor, diğerleri 10 bin euro. Keskin kurallar var, bunları geçtikten sonra belirlenen yerde gayrimenkul alınırsa ekonomi pasaportu alınabiliyor. Umuyoruz ki 2 bin kişi uygun bir şekilde seçilir."