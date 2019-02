Piyasayla kavga etmeyiz ama anahtarı da vermeyiz

Bakan Berat Albayrak, birinci önceliğinin devletin faiz maliyetini minimuma indirmek olduğunu belirterek, “Piyasa ile kavga etmeyiz ama anahtarı da piyasaya vermeyiz” dedi. Albayrak, tüm kurumlara ve sektörlere “Aynı gemideyiz” diyerek uyarıda da bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019'un tamamında çok aktif bir Hazine borçlanma stratejisi olacağını, herkesin buna hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, "Herkesin bir yoğurt yiyişi var. Benim birinci önceliğim vade, maliyet, kaynak ve para birimi noktasındaki enstrüman çeşitliliğini en optimum şekilde kullanmak. Devletin faiz maliyetini minimuma indirmek. Piyasa ile kavga etmeyiz ama anahtarı da piyasaya vermeyiz. Bazı uyanık oyuncular şikâyet edebilir ama biz yolumuza devam edeceğiz. Tek taraflı kazanç olursa külahları değişiriz" dedi. Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Albayrak, faizlerde iyileşmenin beklenenden daha iyi durumda olduğunu ifade etti.



KREDİDE GEÇER NOT ALAMADILAR

Büyük bankaların ticari kredi faizlerinde son 3 ayda 10 puandan daha fazla iyileşme olduğunu anlatan Albayrak, "Faizlerdeki düşüş daha da hızlanacak" diye konuştu. Faizlerin düşmesine rağmen bankaların kredi portföyünün artmadığına da işaret eden Albayrak, şöyle konuştu: "Bu konuyu yakından takip ediyoruz. Marttan itibaren normalleşmesini bekliyoruz. Türbülans dönemleri aslında herkes için test sürecidir. Bankalar son 6 ayda büyük oranda bu testten geçti. Ancak düşen kredi maliyetlerine rağmen neden kredi portföyü artmıyor, merak içindeyiz. Bu konuda şimdilik geçer not alamadılar."



AYNI GEMİDEYİZ

Bütün sektörlerle aynı gemide olunduğuna işaret eden Albayrak, "Herkes testten geçiyor, bankalarımız da gıdacılar da marketler de... Kim fırsatçılık yapıyor? Görüyoruz. Halk notunu veriyor. Kısır, dar, pragmatist, bencil bir bakış açısı doğru değil, olmamalı da... Hele bu tip dönemlerde güçlü ve kenetlenerek refleks göstermek lazım" dedi. "Ne son sürat gideceğiz, ne kökleyeceğiz, normal hızında gideceğiz" diyen Albayrak, "Ekonomi oyuncak değil. Paydaşların ekonomiyle oyuncak gibi oynamasına izin vermemek lazım" diye konuştu.



PARA TOPLAYIP OTURMA YERİ DEĞİL

Bankacılık sektörünün birinin parasını toplayıp üzerinde oturduğu yer olmadığını söyleyen Bakan Albayrak, "Bankalar kredi verme konusunda bir şeyden çekiniyorlarsa anlatsınlar, biz de öğrenelim. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu her bankayı yakından takip ediyor. Varsa bankaların kredi verme konusunda bir sıkıntısı öğrenir ve çözeriz. Yok başka sıkıntı varsa, siyasi vs o zaman da o bankalar kendi bilir. Sonuçta bankacılık sektörü birilerinin parasını toplayıp üzerine oturduğu yer değil. Aldıkları lisans o amaçlı değil" diye konuştu.



IMF'YE İHTİYAÇ OLMADIĞI ORTADA

Türkiye'nin seçim sonrası için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaştığı iddiasının sorulması üzerine Bakan Albayrak "Türkiye'nin teknik olarak IMF'ye ihtiyacı olmadığı ortada. Finansal saldırının olduğu ağustos, eylülde böyle bir ihtiyaç olmadı, şimdi hiç yok. Ekonomik olarak tartışılacak bir durum yok. IMF Arjantin'e girdi, durumu ortada. Siyasi olarak bakacak olursak da bu tür iddialar muhalefetin topu taca atma çabası. Aciz, müflis tüccar gibi…" diye konuştu.



MERKEZ BAĞIMSIZ KARAR VERIR

Bakan Albayrak, Merkez Bankası ile ilgili sorulara da "Merkez Bankası kurumsal ve bağımsız yapısı içinde karar verir" yanıtını verdi. Milli Reyting şirketi konusunda Bankalar Birliği'nin çalıştığını anlatan Albayrak, "Reyting şirketini kısa sürede devreye alacağız" dedi. İstanbul Finans Merkezi'yle ilgili çalışmaları da anlatan Albayrak, hem fiziki hem de yasal altyapıyla ilgili yol haritasının bu yıl açıklanabileceğini vurguladı.



FED'İN SON KARARI BİZİM İÇİN ŞANSTIR

FED'in aldığı son kararların Türkiye için şans olduğunu söyleyen Albayrak, "Uluslararası piyasadan likidite imkânları artacak. Türkiye daha fazla pay alacak" dedi. Albayrak, 2019'un Türkiye için değil, dünya için de enteresan bir yıl olacağını söyledi.



BÜYÜME HEDEFİNİ RAHAT TUTTURURUZ

2019 için yüzde 2.3'lük büyüme hedefinin rahat tutturulacağını belirten Bakan Albayrak, büyüme konusunda ciddi bir risk görmediğini, hedeflerde bir sapma olmadığını belirtti. İçeride üreten ihracata dayalı istihdam odaklı bir büyüme istediklerini anlatan Bakan Albayrak, "Turizm ve ihracat iki önemli kaynağımız" dedi.



YAPISAL REFORM İKİNCİ ÇEYREKTE

Son yılda seçimler, FETÖ, terör mücadeleleri nedeniyle ertelemek durumunda kalınan yapısal reformlara ikinci çeyrekte başlanacağını belirten Albayrak, "Nisan'dan sonra detayları paylaşırız. Geniş kapsamlı bir vergi reformunu çalışıyoruz" dedi. Albayrak, Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunun gündemde olmadığını vurguladı.



VARLIK FONU İÇİN İKİ BÜYÜK HAMLE

Varlık Fonu'nda bilanço büyütme ve kredibilite, şeffaflık konusunda büyük yol katedildiğini anlatan Albayrak, "Biri şubat ayında ikincisi de ikinci yarıda olmak üzere 'Financial Power House' olma iddiasını oraya koyacak iki büyük hamle olacak. Bekleyin görün" dedi.



HAZİNE'YE DEVİR POZİTİF ETKİ YAPAR

CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine'ye devredilmesi konusuna da değinen Albayrak şöyle konuştu: "Bu konunun konuşulacağı zemini doğru ayırmak lazım. Meclis bununla ilgili adım atacak, irade ortaya koyulacak olursa, siyasi tartışmanın ötesinde böyle bir dönüşüm oluşursa, ben çok net şunu söylüyorum: Gerek yatırımcı gerekse sahiplik nezdinde çok daha güçlü bir resim ortaya çıkar. Kurumsallık ve yönetişim açısından İş Bankası çok başarılı zaten. Bu değişiklik olursa pozitif bir etki olacaktır."



2008'DEN DERSLER ÇIKARDIK

Toparlanma sürecinin beklediklerinden hızlı gerçekleştiğini belirten Albayrak üç konuya vurgu yaparak bütçe disiplini, enflasyonla mücadele ve cari dengeye dikkat çekti. 6 ay içinde 3 büyük soru işaretini çözdüklerini belirten Bakan "Bu süreci yüzde 2.2 bütçe açığıyla 2008'e göre daha iyi atlattık. Enflasyon yüzde 20'lere indi. Cari açıkta iyi bir noktaya geldik. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76'lara geldi. Cari fazla verme sürecine gidiyoruz" diye konuştu. Albayrak, seçim sonrası için çok daha umutlu olduklarını belirtirken, "2008 krizinden büyük ders çıkarıldı. Seçimden sonra icra ve yapısal olarak daha çok sahada olacağız" dedi.