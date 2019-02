ŞEREF OĞUZ

Herhangi alelade bir şeyi alıp 1,4 milyar ile çarparsanız, bu şey fevkalade olur. Buna Çin çarpması diyebiliriz. Ölçeğin gücüyle Çin'in dünya ekonomisindeki yeri büyürken, şimdi kazandıklarını harcamaya sıra geldi. Bu da biz dâhil pek çok ülke için yeni fırsat kapıları aralıyor.

Misal turizm... Bu hafta Çin'in Bahar Bayramı, resmen başladı. Ülkenin en büyük online ticaret acentelerinden olan Ctrip'in raporuna göre tatil boyunca 400 milyon seyahat gerçekleşecek ve bunun 7 milyonu yurtdışına olacak.

Bundan çeyrek asır önce "1 gün 1 dolar" ücretle, günde 13 saat çalışan ulus, şimdi elde ettiği birikimi kullanmaya, otomobilden beyaz eşyaya ve tatile harcamaya başladı. Bahar Bayramı'nın bu turizm hareketinden pek çok ulus pay kapmak için proje geliştiriyor.

Ctrip'in raporuna göre Tayland, Çinlilerin yurtdışı destinasyonları sıralamasında önde geliyor. Daha fazla Çinli turist çekmek isteyen Tayland yönetimi, Çinli turistlere ücretsiz iniş vizesi uygulamasına devam ediyor. Başkent Bangkok'taki büyük alışveriş merkezlerinde Bahar Bayramı'nı kutlayan simgeler asıldı. Çin Mahallesi'nde ejder ve aslan dansı gibi etkinlikler düzenleniyor.

Yine çok sayıda Çinli turistin gittiği Japonya'da turistlerin alışverişlerine kolaylık sağlamayı amaçlayan bir dizi uygulama başladı. Bayram arifesinde Tokyo kentinin simgesi olan Tokyo Kulesi ilk kez "Çin kırmızısıyla" aydınlatıldı. Singapur'da 3 Şubat'tan itibaren bayramı kutlamak için geleneksel panayır düzenleniyor.

Avrupa'da da durum farklı değil; Mesela Fransa'da havaalanı, alışveriş merkezi ve oteller Bahar Bayramı sırasında Çinli turistleri cezbedebilmek için çeşitli yollara başvuruyor. Pek çok mağaza Çin tarzı unsurlarla süslenirken, Çinli turistlere yönelik kampanyalar da ilgi çekiyor.

Burada benim dikkat çekmek istediğim; Çin'in her geçen yıl daha fazla turist üretiyor olmasıyla Türkiye'nin de acile projeler üretmesi gerektiğidir. Sadece Bahar Bayramı'nda 4 milyon Çinli yurtdışına gidiyorsa, yıl boyu bu sayı, ülkemizin nüfusunu aşacak demektir.

Hindistan'ın Bollywood Oscar töreni için bize başvurduğu ve 1 milyar Hintlinin izleyeceği töreni, başkalarına kaptırmıştık. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müdahale ederek, Hint düğünleri turizm pastasından pay almak için çalışır olduk.

Şimdi küresel arenada Çin Turist ağırlığı var ve bizim bunları ülkemize çekmek için gayretimiz olmalı. Tarihten kültüre, deniz kum güneşten floraya dek bu cennet vatan için acaba turizmcilerimiz bir Çin yaklaşımı üretemez mi?