Türkler’e Avrupa’dan teklif yağıyor

Türk müteahhitler 10 yıl içinde yurtdışında 350 milyar $’lık işe imza atmayı hedefliyor. 123 ülkede proje yapan Türkler’i Avrupalı yakın markaja aldı

Yurtdışında dev projelere imza atan Türk müteahhitler hedef büyüttü. Son 10 yılda 250 milyar dolarlık iş üstlenen müteahhitler önümüzdeki 10 yıl içinde 350 milyar dolarlık işe imza atmayı hedefliyor. Türkiye Müteahhitler Birliği'nin verilerine göre, yurtdışında 47 yılda 123 ülkede 380 milyar dolarlık 9 bin 600 proje üstlenen müteahhitlerin yeni hedefi ise 100 bin Türk işçiyle 10 bininci projeyi üstlenmek.



İŞBİRLİĞİ İSTİYORLAR

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün, yeni açılımlar için bir süredir Sahra Altı Afrika, Hindistan, ASEAN Bölgesi ve Latin Amerika gibi potansiyeli olan pazarları yakından takip ettiklerini belirterek, "Birçok Avrupa ülkesi, müteahhitlerimizin Afrika'daki başarısından pay alabilmek için işbirliği teklifleriyle karşımıza çıkıyor" diye konuştu.



2018'DE YÜZDE 30 ARTIŞ

Mithat Yenigün, uluslararası müteahhitlik pazarının 500 milyar dolar seviyesinden 2030'larda 750 milyar dolara çıkmasının öngörüldüğünü belirtti. Yurtdışında üstlenilen yıllık proje tutarının 2012-2015 döneminde 30 milyar dolara çıktığını hatırlatan Yenigün, şunları söyledi: "2016-2017 döneminde jeopolitik sorunlar, petrol fiyatındaki düşüş ve Rusya ile yaşanan krizin etkisiyle 14 milyar dolara geriledi. Geçen yıl tüm zorluklara rağmen yüzde 30'luk artışla 19.4 milyar dolarlık iş tutarına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." 2023 yılına kadar TMB öncülüğünde bölgesinde lider 'Türk Müteahhitliği' markasını oluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Yenigün, "Yılda 35 milyar dolar seviyelerinde proje üstlenmeyi amaçlıyoruz. 2030'larda hedefimiz uluslararası pazardan aldığımız payı yüzde 7'lere, diğer bir ifadeyle yılda 50 milyar dolara yükseltmek" dedi.



LİBYA'DAN DA DAVET VAR

Mithat Yenigün, Libya'daki alacak sorununun devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu: "Firmalarımızın yarım kalmış projelerinin toplam tutarı 19 milyar, tahsil edilmemiş hakediş alacakları 1 milyar, teminat tutarı 1.7 milyar, diğer zararlar toplamı ise 1.3 milyar dolar civarında. Son dönemde bazı firmalarımıza hayata geçirilecek yeni projeler için davette bulunuluyor. İki ülke arasında ortak bir komite kuruldu. Önümüzdeki günlerde Libya'dan bakan düzeyinde bir heyet Türkiye'yi ziyaret edecek."



