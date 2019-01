Amasya’da 80 milyon dolarlık et yatırımı

Türkiye ve Çin’de faaliyet gösteren hızlı servis restoran zinciri işletmecisi TFI TAB Gıda, bugüne kadar 170 milyon dolarlık tarım yatırımı yapmış durumda. Türkiye’de kurulu olan patates, et, salata, süt ve ekmek fabrikası gibi üretim tesislerine şimdi de et tesisi ilave oluyor. 80 milyon dolar yatırımla Amasya’da Ekur Et Entegre Tesisi’ni hizmete sokan şirket, bünyesindeki markaların yanı sıra sektörün et ihtiyacını da karşılamak üzere, taze et, donuk et ve büfe ürünleri olmak üzere toplu tüketim ürünleri, şarküteri ürünleri ve paketli et üretimini gerçekleştirecek. 40 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 92 bin metrekarelik büyüklükte, yılda 36 bin ton karkas et işleme kapasitesine sahip Amasya Ekur Et Entegre Tesisi, teknolojik üretim yöntemleri ve üretim kapasitesi ile Türkiye’nin ilk 3 entegre et üretim tesisi arasında yer alıyor. ÇÖZÜM ÜRETİMDE TFI TAB Gıda Yatırımları ekosistemi hakkında açıklamalarda bulunan TFI TAB Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu, geleceğin dünyasında söz sahibi olmak için ülke olarak tarımsal endüstri ekosistemini oluşturmak durumunda olduğumuzu söyledi. Kurdoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Gıda ürünlerinin fiyatları, gelecek 10 yılda iki katına çıkacak. Dünyada tarım alanları kısıtlı, bizse ülke olarak 280 milyon dönüm tarım arazisine sahibiz. Ancak biz bunun yüzde 35’ni kullanıyoruz. Özetle yaklaşık 180 milyar dolar toprak altında yatıyor. Ülke olarak ne petrolümüz ne de doğalgazımız var. Bizim en büyük doğal kaynağımız tarım. Bu nedenle, tarımda bir dönüşüme ihtiyacımız var. Tarımsal endüstriyi ticaret değil üretim odaklı olarak yeniden şekillendirmek durumundayız. Ancak bu şekilde dünyada bu konuda söz sahibi olabilir, aynı zamanda gıda enflasyonu ve istihdam sorununu aşabiliriz.”

Türkiye ve Çin'de faaliyet gösteren hızlı servis restoran zinciri işletmecisi TFI TAB Gıda, bugüne kadar 170 milyon dolarlık tarım yatırımı yapmış durumda. Türkiye'de kurulu olan patates, et, salata, süt ve ekmek fabrikası gibi üretim tesislerine şimdi de et tesisi ilave oluyor. 80 milyon dolar yatırımla Amasya'da Ekur Et Entegre Tesisi'ni hizmete sokan şirket, bünyesindeki markaların yanı sıra sektörün et ihtiyacını da karşılamak üzere, taze et, donuk et ve büfe ürünleri olmak üzere toplu tüketim ürünleri, şarküteri ürünleri ve paketli et üretimini gerçekleştirecek. 40 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 92 bin metrekarelik büyüklükte, yılda 36 bin ton karkas et işleme kapasitesine sahip Amasya Ekur Et Entegre Tesisi, teknolojik üretim yöntemleri ve üretim kapasitesi ile Türkiye'nin ilk 3 entegre et üretim tesisi arasında yer alıyor.



ÇÖZÜM ÜRETİMDE

TFI TAB Gıda Yatırımları ekosistemi hakkında açıklamalarda bulunan TFI TAB Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu, geleceğin dünyasında söz sahibi olmak için ülke olarak tarımsal endüstri ekosistemini oluşturmak durumunda olduğumuzu söyledi. Kurdoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Gıda ürünlerinin fiyatları, gelecek 10 yılda iki katına çıkacak. Dünyada tarım alanları kısıtlı, bizse ülke olarak 280 milyon dönüm tarım arazisine sahibiz. Ancak biz bunun yüzde 35'ni kullanıyoruz. Özetle yaklaşık 180 milyar dolar toprak altında yatıyor. Ülke olarak ne petrolümüz ne de doğalgazımız var. Bizim en büyük doğal kaynağımız tarım. Bu nedenle, tarımda bir dönüşüme ihtiyacımız var. Tarımsal endüstriyi ticaret değil üretim odaklı olarak yeniden şekillendirmek durumundayız. Ancak bu şekilde dünyada bu konuda söz sahibi olabilir, aynı zamanda gıda enflasyonu ve istihdam sorununu aşabiliriz."



TÜRKİYE'DEN ÇİN'E PATATES İHRAÇ EDİYORUZ

4 kıtada, 8 ülkede, 2 milyar dolar iş hacmi ile faaliyet gösteren Ata Holding olarak tarımsal endüstri alanında ciddi bir tecrübeye sahip olduklarını dile getiren Erhan Kurdoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "TFI TAB Gıda Yatırımları olarak operasyonlarımızda en büyük gücümüzü bugüne kadar 170 milyon dolar yatırım yaptığımız, tarımsal endüstri ekosisteminden alıyoruz. İnsanlar dışarıdan bizi hızlı servis restoran işletmecisi olarak görebilir ama bunun arkasında ekmek, patates, salata, süt ve et üretimini kendi bünyemizde çözdüğümüz çok büyük bir ekosistem var. Bunlardan Ekmek Unlu Mamulleri, pizza hamurundan hamburger ekmeklerine tüm restoranlarımıza ekmek ürünleri sağlıyor. Aylık 25 milyon sandviç ekmeği ve 1 milyon dilim ekmek ile Türkiye'nin en çok üretim yapan fabrikalarından biri. Özgörkey Grup ile ortaklığını paylaştığımız Atakey, yıllık 90.000 ton kızartılmaya hazır patates üretimi ile dünyanın en büyük üreticilerinden biri. Bölgedeki çiftçilerimizle sözleşmeli tarım yapıyoruz. Sadece Türkiye'deki restoranlarımıza vermiyor, Çin'e de ihraç ediyoruz. Çin'deki limanlara ihraç edilmek üzere işlenen patatesler 20.000 metrik tonun üzerinde kapasitesi bulunan soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor."



KAPASİTEMiZi 5 KAT ARTIRARAK 300 TONA ÇIKARACAĞIZ

Rün bazında kapasite artışları planlandıklarını söyleyen Ekur-Et Entegre Tesisi CEO'su Erhan Cansu, "Ürün bazında kapasite artışları planlıyoruz. Örneğin döner bizim özel bir ürünümüz. Hem ülkemizde çok tüketilen bir ürün hem de TAB Gıda çatısı altında Usta Dönerci gibi bir markamız var. Bu sebeple aylık 60 tonu bulan kapasitemizi 300 tona çıkaracak bir yatırıma başladık. Bu yatırımı kısa bir sürede tamamlayacağız. Et ihracatı yapmıyoruz ama özellikle Türk Cumhuriyetleri, Katar, Kuveyt gibi Arap ülkeleri ile Afrika pazarı radarımızda" dedi.