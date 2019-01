ŞEREF OĞUZ

Davos'ta Bloomberg canlı yayınında Bakan Berat Albayrak; "kaliteli büyümeye odaklandık" açıklamasını yapıyor; "sadece üretimle ihracatla değil aynı zamanda turizmle de büyüme…" Kaliteli büyüme, her ne yapıyor olursak olalım, nitelikli üretimden geçiyor.

Sanayiden ihracata, turizme hatta hizmetin her türlüsünde, niceliğin ötesine taşmaktan, ciro yerine kârlılıktan, turist sayısı yerine turist başına gelirden, yüksek teknolojili mamulden, doyurucu tarımdan… Nitelikli üretim için gerekenlere bir özet vermek istiyorum.

KEM ALÂT İLE KEMALÂT OLMAZ; Kötü aletlerle mükemmeli yakalayamayız. Bu yüzden büyümeye ivme veren süreçleri iyileştirmekten işe başlamak, değer üretmeyen süreçleri ayıklamak şart.

GÖZÜYLE DÜŞÜNMEK YETMEZ; Bu tutum bize zaman kazandırıyor olsa da söz konusu nitelik olduğunda gözüyle düşünmek yerine aklı da devreye almak gerekiyor. Aklı dışarıda bırakan hiçbir sistem, niteliğe kaliteye varamamıştır.

VERİMLİLİK DEVRİMİ ŞART; havanda su dövmek ve bu suyu elekle taşımak… Bugün pek çok kurum, işletme; bu durumdadır. Verimlilik, enerjiden üretime dek her alanda nitelikli üretimin vazgeçilmezidir.

SLOGANLA OLMAZ; Tıpkı sadece alkışla olmadığı gibi… Yabancının geliştirdiği stratejiyi kopyalayıp bizi bir yere taşımayan sloganların ardına sığınıp kaliteli büyüme sağlanamaz.

UMUT BİR YÖNTEM

DEĞİLDİR; Bizim nitelikli üretim için küresel düşünen yöresel davranan ve töresel yaşayan yapılar oluşturmamız gerekir. Umut her şeydir ama yöntemsiz umut, sönmeye mahkûmdur.

HANTALI TERK ET; Testiyi kıranla suyu getireni ayırt etmeyince, ülke kaynakları nitelikli büyümeye gitmez. Verimsiz ve vasat üretim de sürdürülebilir kaliteli büyüme sağlamaz. Bu yüzden işini kötü yapanın batmasına izin vermeli, morgdakilere serum bağlama huyumuzu terk etmeliyiz.

AKIL AÇIĞIMIZ; Bana göre cari açık, akıl açığından neşet eder. Yapay zekanın üretim süreçlerine girdiği bu çağda, makineler birbiriyle konuşmadıkça, nitelikli üretim sağlanamayacak. Robotik üretimden akıllı otomasyonlara dek her yeniliği işletmemize reva görmeliyiz.

İYİLER İTTİFAKI; Nitelikli üretim, nitelikli insan kaynağıyla olur. Her toplumun %2'si zeki ve yeteneklidir ancak o toplumun kaderini bu %2'ye nasıl davrandığımız belirler. İyilerimizin birbiriyle ittifakı halinde nitelik sıçraması yapabiliriz ancak.

ÖLÇEKLERİN GÜCÜ; Arazi toplulaştırma sayesinde tarımda dev adımlar atılabildiğini gördük.

KOBİ'lerimizin işbirliği ve işbölümü sayesinde küresel başarı sağladığına tanık olduk. "Azıcık aşım kaygusuz başım" yerine nitelikli üretim için ölçek ekonomilerini öncelememiz kaçınılmaz.

NETİCE; Pek çok alanda nicelik sorununu hallettik. Gerileyen büyüme bize, kaliteli büyüme şansı sunuyor. Niteliği her alanda baş tacı edebilirsek, yakın gelecekte yeniden yüksek büyümeye erişir, kazandıran ekonomi sahibi oluruz.