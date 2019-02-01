Yurtdışı mağazaları Türk malı algısına hizmet ediyor

Damat-Tween markalarını bünyesinde bulunduran Orka Holding, yurtdışında büyümesini hızla sürdürüyor. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Orka Holding Genel Koordinatörü Osman Arar, bir grup gazeteciyle gerçekleştirdikleri sohbet toplantısında hedeflerini paylaştı.

Halen 40 ülkede mağazalarının bulunduğunu söyleyen Süleyman Orakçıoğlu, "Yurtdışında 180 mağazamız var. Yurtdışı gelirlerimiz, toplam ciromuzun yüzde 35'ini oluşturuyor. Bu yıl yurtdışı gelirlerimizin payı yüzde 40'ı aşar" diye konuştu.

Markaların yurtdışında yatırım yapmasının önemine değinen Orakçıoğlu, şunları söyledi: "Ülkemizin yurtdışına giden, mağaza açan tüm markalarının birbirine faydası oluyor. Türk malı, Türk markası algısı gelişiyor, çıta yükseliyor. Öte yandan yurtdışında açılan mağazalar, Türkiye'ye ihracatta katma değeri yüksek gelir kapısı açıyor."



SIRA ROMA'YA GELDİ

Son yıllarda dünya moda başkenti İtalya'da gerçekleştirdikleri atılıma dikkat çeken Orakçıoğlu, İtalya'da bir bölümü Coin zincirinde olmak üzere 30 noktada vitrinde olduklarını anlattı. Sardunya'da da mağaza açtıklarını belirten Süleyman Orakçıoğlu, Floransa'da mağaza açmak üzere olduklarını sıranın Roma'ya geldiği bilgisini paylaştı.

Osman Arar ise şu an çok güçlü konumda oldukları İtalya pazarına girerken karşılaştıkları güçlükleri şöyle anlattı: "4 yıl önce Coin'in alım ekibinin başındaki yöneticiden randevu alabilmek için 1.5 yıl beklemiştim. Beni alt düzeyde bir görevli ile görüştürdüler. O görevli bile burun kıvırdı, 'Bunlar da nereden çıktı?' tavrıyla bizi kabul etti. Görüşmeye numunelerle gittim. Modellerimizi önlerine koyduk. Fiyatlarını paylaştık. İlgilerini çekti. 3 ay sonrası için sipariş vermek istediler. '9 aydan önce teslim edemeyiz' dedim. Profesyonel tutumumuz ilgilerini çekti. Şimdi çok iyi çalışıyoruz."

Orka bugün İtalya'da D'S gömleği 45 eurodan, Damat-Tween gömleği 115 eurodan, D'S takımı 225, Damat-Tween takımı ise 500 eurodan satıyor.



DEV YATIRIMA SİVİL DİPLOMASİ KATKISI

Siyasi gelişmelerin yurtdışında mağaza açma süreçleri üzerindeki etkisine dikkat çeken Orakçıoğlu, Ekim 2017'de Almanya'nın Stuttgart kentinde mağaza açılışı gündeme geldiğinde kararsızlığını ekibiyle paylaştığını hatırlattı. Orakçıoğlu, süreç hakkında şu bilgileri verdi: "Biraz beklesek mi dedim. Almanya'daki temsilcimiz 'Ertelemeye gerek yok' diye ısrar etti. Açılışımıza katılan Porsche Denetleme Konseyi Başkan Yardımcısı Uwe Hück'e 'Çözüm için bir şeyler yapmak isterim' dedim ve Hück'ü Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM), "İnovasyon ve Girişimcilik Haftası"na davet ettim. Kapanış oturumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dinleyen konuğumu akşam Boğaz'da yemeğe götürdüm. Hück, yemekte yakın arkadaşı olan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'i aradı, telefonu bana uzattı. Karşılıklı iyi dileklerimizi dile getirdik. Volkswagen'in Gölcük'te Ford Otosan tesislerinde ticari araç üretimine ilişkin hazırlıkları var. Volkswagen'in kararında Uwe'nin rolünün olduğunu düşünüyorum."