ŞEREF OĞUZ

Elimde bir kitap var; Yazılmamış Bir Tarih. Halit Kakınç; daha önce Struma kitabında, 1940'ların başında İstanbul açıklarında 72 gün boyunca ölüme terk edilen 769 Yahudi'nin dramını anlatmıştı. Struma bu teknenin adıydı ve karaya çıkmalarına izin vermediğimiz bu mavnayı Şile açıklarında kaderine terk etmiştik.

Gerisini bir Sovyet denizaltı tamamlamış, gönderdiği torpille batırılmıştı. Struma'dan 3 kişi "özel izinle" tahliye edilmişti. Bunu sağlayan bir Türk işadamıydı ve adı Vehbi Koç idi ve olan biten; yazılmamış bir tarih idi.

Bu defa daha eskilere gidiyor Kakınç; 8 milyon yıl önce de, 20 bin yıl evvelinde de nükleer savaşlar mı yaşandı yerkürede? Üzerinde yeterince durulmayan, gerektiği gibi ciddiye alınmayan verileri görmezden mi geliyoruz?

Kehanetler, ezoterik saçmalıklar değil... İncelenmeyi bekleyen, açıklanmayı hak eden veriler mevcut mu? Lemurya (Mu) ve Atlantis diye uygarlıklar var mıydı bilinen tarihin öncesinde? Var idilerse, sonra ne oldular? Yok oldular ise eğer, nasıl ve niçin gerçekleşti bu yok oluşlar? Neredeydiler?

Battı mı Atlantis? Okyanusa mı gömüldü sessizce? Kurtulanlar nerelere gittiler? Köpekbalıklarına yem mi oldular? Mamutlar tarafından mı çiğnendi cesetleri? Sellerde boğularak mı can verdiler?

Lemurya... Kumari Kandam... Atlantis... Osirian... Rama... Sodom ve Gomora... Mohenjo Daro... Harappa... Hepsi hayal ürünü mü bu beldelerin? Tetkik denilen olgu nasıl kanıtlıyor bu iddiaları? Bu iddialara yer veren yazılı belgeleri görmezden mi geliyoruz?

Derler ki önemli olan sorudur, cevap değil... Hayata sorulmuş doğru soru, cevabı tetikler ve içinde barındırır. Dikkatimiz bugüne öylesine odaklı ki ne düne dair doğru sorular sorabiliyor ne de yarına dair vizyon geliştirebiliyoruz. Hal böyle olunca yazılmamış bir tarih daha da ilginç hale gelebiliyor.

Tarih değil, hatalar tekerrür eder. Yazılı tarihin dikkatinden (aklın odaklanması) ve rikkatinden (kalbin odaklanması) kaçan her bilgi kırıntısı, geçmişe doğru daha iyi anlaşılan ve fakat geleceğe doğru daha bilinçle yaşanan hayatın öğretisi değil midir?